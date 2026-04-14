आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर यांनी मुलगी राहासह बर्फाळ प्रदेशात लग्नाचा वाढदिवस केला साजरा...

आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर (Photo - IANS)
Published : April 14, 2026 at 5:09 PM IST

हैदराबाद : बॉलिवूडमधील जोडपे आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर मंगळवार, 14 एप्रिल रोजी त्यांच्या लग्नाचा चौथा वाढदिवस साजरा करत आहेत. अनेक वर्षे एकमेकांना डेट केल्यानंतर, या दोघांनी 14 एप्रिल 2022 रोजी मुंबईतील वांद्रे येथील त्यांच्या 'वास्तू' या घरी जवळचे मित्र आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत लग्न केलं. दरम्यान या जोडप्यानं लग्नाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी ऑस्ट्रियाची निवड केली, यावेळी त्यांची मुलगी राहा त्यांच्याबरोबर होती. या तिघांनी एकत्र चांगला वेळ घालवला. आता आलिया भट्टनं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर काही फोटो शेअर केले आहेत. यामध्ये हे जोडपे खूप खुश असल्याचे दिसत आहेत. मंगळवारी, आलिया भट्टनं इंस्टाग्रामवर लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त रणबीरसाठी एक सुंदर संदेश तिनं लिहिलं, 'कधी हवेत तरंगताना, कधी जमिनीवर पडताना, कधी एकत्र चालताना, कधी खूप बोलताना, आपण एकत्र मिळून आपलं आयुष्य खूप सुंदर बनवलं आहे. थोडक्यात सांगायचं तर... तुझ्यासोबत दिवस आणि रात्र अशीच असते.'

आलिया भट्टनं फोटो केले शेअर : आपल्या पोस्टमधील पहिल्या फोटोसाठी, अभिनेत्रीनं स्वतःचा आणि रणबीरचा एक सेल्फी पोस्ट केला आहे. याशिवाय तिनं त्यांच्या स्कीइंग ट्रिपची आणि बर्फाच्छादित ऑस्ट्रियन निसर्गरम्य दृश्यांमधील एका रोमँटिक डिनरची झलकही शेअर केली. रणबीरचा त्याची मुलगी राहाबरोबर अल्पाका प्राण्यांमध्ये वेळ घालवताना दिसत आहे. हा फोटो त्यांच्या कौटुंबिक सुट्टीची एक गोड झलक आहे. आता आलियानं शेअर केलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान अनेकजण या स्टार्सच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देताना दिसत आहेत. तसेच आलियाची सासू नीतू कपूर यांनी देखील तिच्या पोस्टवर 'हे खूपच परफेक्ट आहे' अशी कमेंट केली आहे. याशिवाय तिची नणंद रिद्धिमा साहनी आणि भाऊसह वहिनीनं तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. तसेच या आलिया भट्टची आईनं तिच्या पोस्टवर लिहिलं, 'हे खूपच जादुई आणि मनमोहक आहे.'

वर्कफ्रंट : तसेच या जोडप्यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर पुढं आलिया भट्ट ही शर्वरी वाघबरोबर 'अल्फा' या एक स्पाय चित्रपटात दिसणार आहे. तसेच ती पती रणबीर कपूर आणि विकी कौशलबरोबर संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर' चित्रपटात झळकणार आहे. याशिवाय रणबीर हा पुढं नितेश तिवारीच्या 'रामायणा'मध्ये दिसणार आहे. तसेच तो 'ॲनिमल'चा सीक्वेल 'ॲनिमल पार्क'मध्ये झळकणार आहे.

