'धुरंधर' चित्रपटामधील अक्षय खन्नाचं फर्स्ट लूक रिलीज, रणवीर सिंगनं शेअर केलं पोस्टर
'धुरंधर' चित्रपटामधील अक्षय खन्नाचा फर्स्ट लूक आता समोर आला आहे. रणवीर सिंगनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर चित्रपटामधील पोस्टर शेअर केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 2:40 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपट बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंग एका धमाकेदार भूमिकेत दिसणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, रणवीर सिंगचे या चित्रपटामधील अनेक पोस्टर्स समोर आले. तसेच या चित्रपटामधील संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांचे लूक समोर आले आहेत. १७ नोव्हेंबर रोजी रणवीर सिंगनं पुन्हा 'धुरंधर' चित्रपटातील अक्षय खन्नाचा पॉवरफुल लूक शेअर केला. आता हा लूक पाहून चाहत्यांमध्ये आणखी उत्साह वाढला आहे. सोशल मीडियावर सर्वजण अक्षय खन्नाच्या लूकचे कौतुक करत आहेत.
अक्षय खन्नाचं 'धुरंधर' चित्रपटातील फर्स्ट लूक आलं समोर : रणवीर सिंगनं अक्षय खन्नाच्या फर्स्ट लूकचे अनावरण करणारे पोस्टर शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलंय,'द सुप्रीम हंटर.' पोस्टर शेअर करताना रणवीर सिंगनं असेही जाहीर केलं की, 'धुरंधर' चित्रपटाचा ट्रेलर उद्या, १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२:१२ वाजता प्रदर्शित होईल. तसेच हा चित्रपट ५ डिसेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाचा टीझर हा समोर आला होता. या चित्रपटाचा टीझर खूप थरारक होता. यामध्ये रणवीर धमाकेदार अंदाजात दिसला. आता या चित्रपटाचा टीझर पाहिल्यानंतर रणवीर सिंगचे चाहते 'धुरंधर' पाहण्यास उत्सुक आहेत.
रणवीर सिंगच्या वर्कफ्रंटबद्दल : रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' चित्रपटाबाबतच्या अलीकडील वृत्तांमध्ये असं सांगण्यात आलं की, या चित्रपटाचा रनटाइम ३ तासांपेक्षा जास्त असेल. आता याबाबत निर्मात्यांनी कोणतेही अधिकृत माहिती शेअर केली नाही. या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज होण्याच्या वेळी दिल्ली बॉम्बस्फोट आणि ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीचे कारण देत निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची रद्द केली होती. तसेच रणवीर सिंग शेवटचा आर्यन खानच्या डेब्यू सीरिज 'द बॅडीज ऑफ बॉलिवूड'मध्ये कॅमिओमध्ये दिसला होता. ही सीरीज अनेकांना आवडली होती. या सीरीजमधील त्याचा कॅमियो हा प्रेक्षकांना पसंत आला होता. आता पुढं रणवीर हा 'डॉन ३' आणि 'प्रलय' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे.
