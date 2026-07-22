अभिनेत्री अक्षया नाईकनं ‘माऊलीच्या बोलावण्यानं’ पहिल्यांदाच अनुभवला वारीमधील भक्तीचा अविस्मरणीय सोहळा!
अभिनेत्री अक्षया नाईकनं ‘माऊलीच्या बोलावण्यानं’ पहिल्यांदाच वारीचा अनुभव घेतला. आता तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 3:47 PM IST
हैदराबाद: अभिनेत्री अक्षया नाईकनं आपल्या अभिनयाच्या जोरावर मराठी मनोरंजनसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विविध मालिका आणि चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या अक्षयानं आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं रसिकांची मनं जिंकली आहेत. अभिनयासोबतच अध्यात्म आणि संस्कृतीशी जोडले जाणारे अनुभवही ती आवडीनं जगते. यंदा तिच्या मनात अनेक दिवसांपासून असलेली पंढरीच्या वारीची इच्छा अखेर पूर्ण झाली. पहिल्यांदाच वारीत सहभागी होत अक्षयानं या आध्यात्मिक प्रवासाचा अनुभव घेतला. आपल्या पहिल्या वारीबद्दलचा अनुभव तिनं खास शब्दांत व्यक्त केला.
अक्षया नाईकची इच्छा : पंढरीची वारी म्हणजे केवळ पायी चालत केलेला प्रवास नाही, तर भक्ती, श्रद्धा, समर्पण आणि विठुरायाच्या नामस्मरणानं भारलेला एक अविस्मरणीय अनुभव आहे. दरवर्षी लाखो वारकरी माऊलीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरच्या दिशेनं वाटचाल करतात. या भक्तिमय सोहळ्याचा अनुभव घ्यावा, अशी इच्छा अभिनेत्री अक्षया नाईकच्या मनातही अनेक दिवसांपासून होती. अखेर यंदा तिची ही इच्छा पूर्ण झाली आणि तिनं आयुष्यातील पहिली वारी अनुभवली.
आपल्या पहिल्या वारीचा अनुभव शेअर करताना अक्षया म्हणते, “वारीबद्दल माझ्या मनात कायमच एक वेगळी उत्सुकता होती. असंख्य वारकरी इतक्या श्रद्धेनं आणि उत्साहानं माऊलीच्या भेटीसाठी चालत असतात, त्यांच्यासोबत आपणही कधीतरी वारीचा अनुभव घ्यावा, अशी मनापासून इच्छा होती. यंदा अचानक पांडुरंगाचं बोलावणं आलं आणि मला माझ्या आयुष्यातील पहिली वारी अनुभवण्याची संधी मिळाली.”
सेवा करण्याची संधी मला मिळाली : ती पुढे सांगते, “वारीत सहभागी झाल्यानंतर वारकऱ्यांमध्ये एवढी ऊर्जा कुठून येते, याचा खरा अर्थ मला अनुभवता आला. टाळ-मृदुंगांचा निनाद, मुखात अखंड सुरू असलेला हरिनामाचा जप आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसणारा उत्साह हे सगळंच शब्दांच्या पलीकडचं आहे. वारीबद्दल कितीही ऐकलं किंवा वाचलं तरी तिची अनुभूती प्रत्यक्ष वारीत सहभागी झाल्याशिवाय घेता येत नाही, याची जाणीव मला यावेळी झाली.” “या वारीदरम्यान विठ्ठल-रुक्मिणीचं रूप मानल्या जाणाऱ्या वारकऱ्यांची सेवा करण्याची संधी मला मिळाली, ही माझ्यासाठी अत्यंत समाधानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. या सेवेमुळं माझ्या पहिल्या वारीचा अनुभव आणखी समृद्ध आणि अविस्मरणीय झाला. माऊलीच्या कृपेनं माझी ही वारी खऱ्या अर्थानं सुफळ संपूर्ण झाली,” असेही अक्षया सांगते.