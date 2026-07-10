सोशल मीडियानं अनेक कलाकारांना मोठ्या संधी मिळवून दिल्या आहेत -अभिनेत्री अक्षया नाईक
ओटीटी विश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अक्षया नाईकनं अभिनय क्षेत्राबद्दल भाष्य केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद : सोशल मीडियामुळं कलाकारांना स्वतःची ओळख अधिक प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी मिळाली आहे. निर्माते, दिग्दर्शक आणि कास्टिंग दिग्दर्शकांपर्यंत थेट पोहोचण्याचे हे प्रभावी माध्यम ठरले आहे. आपल्या अभिनयाची झलक, ऑडिशन व्हिडिओ आणि विविध कलागुण सादर करून नवीन कामाच्या संधी निर्माण करता येतात. चाहत्यांशी सातत्यानं संवाद साधल्यानं कलाकारांची लोकप्रियता आणि ब्रँड व्हॅल्यूही वाढते. त्यामुळं आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा केवळ प्रसिद्धीचं माध्यम नसून कलाकारांच्या करिअरला नवी दिशा देणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ बनलं आहे. 'गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियानं अनेक कलाकारांना मोठ्या संधी मिळवून दिल्या आहेत', असे मत अभिनेत्री अक्षया नाईकनं व्यक्त केलं आहे.
अक्षया नाईकनं व्यक्त केल्या भावना : हिंदी मालिकांमधून अभिनयाची सुरुवात करून मराठी दूरचित्रवाणी आणि ओटीटी विश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अक्षया नाईक आज प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेली कलाकार आहे. 'सुंदरा मनामध्ये भरली' या लोकप्रिय मालिकेपासून ते नेटफ्लिक्सवरील गाजलेल्या 'तस्करी' या वेबसीरीजपर्यंत तिनं विविध धाटणीच्या भूमिका साकारत आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप उमटवली आहे. कामाच्या शोधासाठी सोशल मीडियाचा आधार घेण्यामागचं कारण स्पष्ट करताना ती म्हणाली, "कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोक जसे अनेक प्लॅटफॉर्मवर नोकरी शोधतात, त्याचप्रमाणे कलाकारांनीही स्वतःला योग्य लोकांसमोर मांडणं गरजेचं आहे."
पुढाकार घेण्यात कोणतीही लाज बाळगू नये : अक्षया तिच्या अभिनयापेक्षा तिच्या एका स्पष्टवक्त्या भूमिकेमुळं चर्चेत आली आहे. मनोरंजन क्षेत्रातील कामाच्या अनिश्चिततेवर भाष्य करताना तिनं कलाकारांनी संधी मिळवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात कोणतीही लाज बाळगू नये, असे मत व्यक्त केलं आहे. याबाबत बोलताना अक्षया म्हणाली, "काम मागणं मला अजिबात कमीपणाचं वाटत नाही. अभिनयाचं क्षेत्र बाहेरून जितकं आकर्षक दिसतं, तितकंच ते अस्थिरही आहे. अनेक प्रायोगिक प्रकल्पांमध्ये आर्थिक मोबदला मिळत नाही. त्यामुळं सोशल मीडियावर मी सातत्यानं सक्रिय राहते आणि विविध प्रकारचं कंटेंट तयार करत असते. त्यामुळं अनेकांना मी सतत कामात असल्याचा भास होतो. पण केवळ कलात्मक समाधानानं घरखर्च, ईएमआय किंवा इतर जबाबदाऱ्या पूर्ण होत नाहीत."
अक्षया नाईकचं झालं कौतुक : तिनं पुढं सांगितलं, "अनेकदा एखादा प्रोजेक्ट पुढं ढकलला जातो, काही वेळा सुरू झालेली कामं थांबतात, तर कधी मानधनही अडकतं. हातात काम असूनही प्रत्यक्षात काहीच निश्चित नसतं. माझ्या शरीरयष्टीमुळं माझ्यासाठी उपलब्ध भूमिका मर्यादित आहेत, असं मला कधी कधी वाटतं. शिवाय योग्य निर्माते आणि दिग्दर्शकांपर्यंत पोहोचणंही नेहमीच सोपं नसतं." अक्षया पुढं सांगते, "ही पोस्ट करण्यामागचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, माझ्यात उत्तम काम करण्याची क्षमता आहे, मेहनत करण्याची तयारी आहे. मला फक्त योग्य संधी आणि योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे." स्वतःहून कामाची संधी शोधण्यात कोणताही संकोच न बाळगता उद्योगातील वास्तव मोकळेपणानं मांडणाऱ्या अक्षया नाईकच्या या भूमिकेचं सोशल मीडियावर अनेकांकडून कौतुक होत आहे.