'वेलकम टू द जंगल' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर केली 'इतकी' कमाई, वाचा सविस्तर
'वेलकम टू द जंगल' कॉमेडी चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. अभिनेत्याचा हा चित्रपट रसिकांना पसंत आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद : 'वेलकम टू द जंगल' हा कॉमेडी चित्रपट 26 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत असलेल्या या अनेक कलाकारही आहेत. सध्या या चित्रपटाची सोशल मीडियावर खूप कौतुक होत आहे. वेलकम टू द जंगल'चा टीझर आणि ट्रेलर देखील खूप लोकांना पसंत आला होता. आता या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. अक्षय कुमारच्या 'वेलकम टू द जंगल'नं पहिल्या दिवशी 10,892 शोमधून 15 कोटींची कमाई केली. यामुळं भारतातील एकूण 'ग्रॉस' कमाई 22.50 कोटी रुपये आणि एकूण 'नेट' कमाई 18.75 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या चित्रपटानं 6.50 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली. यामुळं या चित्रपटाची जगभरात 'ग्रॉस' कलेक्शन 29 कोटी झालं आहे.
'वेलकम टू द जंगल'मधील स्टार्स : 'वेलकम टू द जंगल'चा हा चित्रपट मल्टीस्टारर आहे. यामध्ये अक्षय कुमार आणि सुनील शेट्टी व्यतिरिक्त दिशा पटानी, जॅकलीन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जॅकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीव्हर, श्रेयस तळपदे, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, शिवदास अभिषेक, कृष्णा अभिषेक, अभिनेते दलाल, श्रेयस तळपदे आहेत.मुकेश तिवारी,यशपाल शर्मा, किरण कुमार, झाकीर हुसेन, विंदू दारा सिंग, हेमंत पांडे, ब्रिजेंद्र काला, फिरोज खान, पुनीत इस्सार, सुदेश बेरी, वृही कोडवारा, जीतू वर्मा, आदित्य सिंग, आणि भाग्य भानुशाली कलाकार आहेत. हा चित्रपट लवकरच 50 कोटींचा आकडा पार करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. दरम्यान अक्षय कुमारला देखील त्याच्या या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा आहेत.
अक्षय कुमारच्या भूत बंगला चित्रपटानेही केली होती चांगली कमाई : दरम्यान यापूर्वी अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' हा चित्रपट 17 एप्रिल 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला 120 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये निर्मिती झालेला चित्रपट जागतिक बॉक्स ऑफिसवर 247.28 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करणारा ठरला. दरम्यान आता 'वेलकम टू द जंगल'नं धमाकेदार कमाई केली तर, हा चित्रपटही अक्षयचा हिट होईल. या चित्रपटामधील कॉमेडी,कलाकारांची केमिस्ट्री आणि त्यांच्या कॉमिक टायमिंग प्रेक्षकांना खूप पसंत आली आहे. अनेकजण या चित्रपटातील कॉमेडी पाहून अक्षय कुमारचं कौतुक करताना दिसत आहे.