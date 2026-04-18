ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमारच्या हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी केली जोरदार कमाई...

अक्षय कुमारचा हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे.

भूत बंगला' चित्रपट (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 10:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अभिनेता अक्षय कुमारचा 'भूत बंगला' हा प्रेक्षकांना पसंत आला आहे. या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी धमाकेदार कमाई केली आहे. हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला. यानंतर या चित्रपटाचा पेड प्रिव्ह्यू शो हा 16 एप्रिल रोजी रात्री 9 वाजता आयोजित करण्यात आला होता. दरम्यान अक्षय आणि प्रियदर्शनच्या जोडीनं पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धमाल केली आहे. आता या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कलेक्शन केलं याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'भूत बंगला' चित्रपटाचं कलेक्शन : अक्षय कुमार अभिनीत 'भूत बंगला'नं बॉक्स ऑफिसवर चांगली सुरुवात केली. या चित्रपटानं जगभरात 23.90 कोटींची कमाई केली होती. यानंतर चित्रपटानं देशांतर्गत 12.25 कोटींची कमाई केली आहे. तसेच या चित्रपटानं पेड प्रिव्ह्यू स्क्रीनिंगमध्ये 3.50 कोटींचा व्यवसाय केला. आता चित्रपटाची देशांतर्गच एकूण कमाई 15.75 कोटींची झाली आहे. याशिवाय या चित्रपटाचं ग्रॉस कलेक्शन 18.90 कोटी झालं आहे. आता येणाऱ्या शनिवारी आणि रविवारी हा चित्रपट आणखी जास्त कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला'मध्ये अक्षय कुमार व्यतिरिक्त परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, मिथिला पालकर आणि दिवंगत दिग्गज असरानी यांच्याही भूमिका आहेत.

'भूत बंगला' पहिल्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप 5मध्ये सामील : कोविड -19 महामारीनंतर अक्षय कुमारचे काही चित्रपट रिलीज झाले होते. मात्र या चित्रपटांनी फार कमाई केली नव्हती. अक्षय कुमारच्या चित्रपटांपैकी, 'भूत बंगला' आता पहिल्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप 5 चित्रपटांमध्ये सामील झाला आहे. 'सूर्यवंशी' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 26.29 कोटींच्या कमाईसह पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, यानंतर 'हाऊसफुल 5' 24 कोटींच्या कमाईसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • जॉली एलएलबी 3 170.26 कोटी
  • हाऊसफुल 5 -288 कोटी सरासरी
  • केसरी 2 - 144 कोटी
  • स्काई फोर्स - 153 कोटी

TAGGED:

AKSHAY KUMAR
BHOOTH BANGLA MOVIE
BOX OFFICE COLLECTION DAY 1
अक्षय कुमार
BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.