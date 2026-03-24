'भूत बंगला' चित्रपटातील दुसरं गाणं, 'तू ही दिसदा' रिलीज, पाहा व्हिडिओ
अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' चित्रपटातील दुसरं गाणं, 'तू ही दिसदा' प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 5:27 PM IST
हैदराबाद : भारतीय सिनेमात जेव्हाही कॉमेडीबद्दल चर्चा होते, तेव्हा अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांच्या जोडीचा उल्लेख केला जातो. 14 वर्षांच्यानंतर, ही लोकप्रिय जोडी 10 एप्रिल 2026 रोजी 'भूत बंगला' चित्रपटाद्वारे मोठ्या पडद्यावर पुनरागमन करणार आहे. बालाजी मोशन पिक्चर्स आणि केप ऑफ गुड फिल्म्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं निर्मित हा चित्रपट आधुनिक हॉरर-कॉमेडी प्रकारात एक नवीन अध्याय सुरू करणार आहे. हा चित्रपट अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटावर खूप वेगान काम सुरू आहे. दरम्यान या चित्रपटातील दुसरे गाणं, 'तू ही दिसदा' रिलीज करण्यात आलं आहे. या गाण्यात अक्षय कुमार आणि वामिका गब्बी यांची फ्रेश जोडी प्रेक्षकांवर जादू करत आहे. हे गाणं आता अनेकांना खूप आवडलं आहे.
'भूत बंगला' चित्रपटामधील गाणं रिलीज : चित्रपटातील पहिलं गाणं, 'राम जी आके भला करेंगे'च्या यशानंतर हे गाणं रिलीज करण्यात आलंय. 'तू ही दिसदा' हे गाणं अरिजित सिंग आणि निखिता गांधी यांनी गायलं आहे. या गाण्यामध्ये नैसर्गिक सौंदर्य स्पष्टपणे दिसून येते. हे गाणं खूप विशेष आहे. 'भूत बंगला' चित्रपटात अक्षय कुमारबरोबर परेश रावल, राजपाल यादव आणि असरानी , तब्बू आणि वामिका गब्बी यासारखे कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटात प्रेक्षकांना खूप कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान नुकताच प्रदर्शित झालेल्या टीझरनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. या टीझरमध्ये खास संवाद आणि भीतीदायक पण विनोदी दृश्ये देखील आहेत.
निर्मिती आणि प्रदर्शनाची तयारी : बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेडच्या बॅनरखाली एकता आर. कपूर, शोभा कपूर आणि अक्षय कुमार यांनी निर्मिती केलेला 'भूत बंगला' चित्रपट खूप भव्य असणार आहे. दरम्यान या चित्रपटाकडे 2026मधील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक म्हणून पाहिले जात आहे. याशिवाय 10 एप्रिल प्रदर्शनाची तारीख असून, चाहते अक्षय आणि प्रियदर्शन यांच्यातील तीच केमिस्ट्री पुन्हा अनुभवण्यासाठी उत्सुक आहेत. या दोघांनी 'हेरा फेरी', 'भागम भाग', 'गरम मसाला', भुल भुलैया आणि 'खट्टा मीठा' सारखे चित्रपटांसाठी एकत्र काम केलं आहे.
हेही वाचा :