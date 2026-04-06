अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला'चा ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला आहे. विनोदांनी आणि धमाकेदार दृश्यांनी भरलेला हा ट्रेलर रसिकांना पसंत आला आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 3:19 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू आणि राजपाल यादव यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'भूत बंगला' चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शनं प्रियदर्शन यांनी केलं आहे. आता या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून, अनेकजण चित्रपटाबद्दल उत्सुक आहेत. 'भूत बंगला'चा ट्रेलर जुन्या विनोदांनी आणि दृश्यांनी भरलेला आहे. मात्र तरीही प्रेक्षकांना अक्षयला पुन्हा त्याच्या जुन्या अंदाजात पाहायचं आहे. 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला'चा ट्रेलर हा खूप मजेशीर आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे.

'भूत बंगला'चा ट्रेलर रिलीज : दरम्यान ट्रेलरची सुरुवात ही खूप मजेशीर आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर हा शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारा आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणार. 3 मिनिट 3 सेंकदाच्या ट्रेलरमध्ये धमाकेदार दृश्य पाहायला मिळत आहे. 'भूत बंगला' हा 2026 मधील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. दरम्यान 14 वर्षांनंतर बॉलिवूडची आयकॉनिक अभिनेता-दिग्दर्शक जोडी, अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन हे दोघेही या चित्रपटाद्वारे एकत्र आले आहेत. या जोडीनं अनेक ब्लॉकबस्टर देऊन लोकांना हसवले आहे. यावेळी ते आणखी एका मनोरंजक चित्रपटासह परतले आहेत. बालाजी मोशन पिक्चर्स निर्मित या चित्रपटानं आधीच प्रचंड चर्चा सोशल मीडियावर निर्माण केली आहे. दरम्यान चाहते आता मोठ्या पडद्यावर हॉरर कॉमेडी पाहण्यासाठी आतुर आहेत.

'भूत बंगला' चित्रपटाबद्दल : 'भूत बंगला'चा 16 एप्रिल रोजी पेड प्रिव्ह्यूनंतर, 17 एप्रिल 2026 रोजी तो पूर्णपणे रिलीज होत आहे. 'भूत बंगला'ची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर. कपूर यांनी केली आहेत. विमल दोशी, फराह शेख आणि वेदांत विकास बाली यांनी चित्रपटाची सहनिर्मिती केली आहे. या चित्रपटात वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव, असरानी, मिथिला पालकर, आणि परेश रावल यांचा जबरदस्त अभियन प्रेक्षकांना आता पाहायला मिळणार आहे.

