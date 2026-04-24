अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला' चित्रपटानं रिलीजच्या सातव्या दिवशी केली 'इतकी' कमाई...

अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. या चित्रपटानं आतापर्यंत किती कमाई केली, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Published : April 24, 2026 at 12:21 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता अक्षय कुमार पुन्हा एकदा हॉरर कॉमेडी चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांना खूप हसवत आहे. 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित झालेल्या त्याच्या 'भूत बंगला' या चित्रपटानं भारतीय आणि जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 100 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. अक्षय कुमारच्या कारकिर्दीतील हा 21वा 100 कोटींचा आकडा पार करणारा चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटानं आता बॉक्स ऑफिसवर एक आठवडा पूर्ण केला आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर सध्या चांगली कमाई करत आहे. जवळपास दीड दशकानंतर अक्षय कुमारबरोबर पुन्हा एकत्र आलेल्या प्रियदर्शन यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीला आणखी एक धमाकेदार चित्रपट दिला आहे.

'भूत बंगला' चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : आता हा चित्रपट रिलीज होऊन सात दिवस झाले आहे. सॅकनिल्कनुसार, चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवसी 12.25 कोटींचा व्यवसाय केला होता. यानंतर 'भूत बंगला'नं वीकेंडच्या कमाईत आणखी भर घातला. दरम्यान या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या शनिवारी 19 कोटींची कमाई केली होती. याशिवाय रविवारी चित्रपटानं 23 कोटींची दमदार कमाई केली. या तिन दिवसाच्या कमाईत या चित्रपटानं 58 कोटींची कमाई केली होती. यानंतर या चित्रपटानं पहिल्या सोमवारी 6.75 कोटी रुपये कमावविले. दरम्यान आधीच्या तुलनेत या चित्रपटानं भारतात 112.90 कोटी रुपये कमावले आहेत.

'भूत बंगला' चित्रपटाची स्टारकास्ट : तसेच परदेशात, चित्रपटानं सहाव्या दिवशी 2 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. आता या चित्रपटाची एकूण परदेशी कमाई 33.50 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कमाईसह, जागतिक कमाई आता 127.37 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार, चित्रपटानं सातव्या दिवशी 5.15 कोटी रुपयांची कमाई केली. अक्षय कुमार व्यतिरिक्त, या चित्रपटात परेश रावल, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, जिस्सू सेनगुप्ता, राजेश शर्मा आणि दिवंगत असरानी असे कलाकार आहेत. असरानी यांचा हा शेवटचा चित्रपट आहे. दरम्यान अभिनेत्याचं 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईत वयाच्या 84 व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं होतं.

