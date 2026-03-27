अक्षय कुमारच्या आगामी 'भूत बंगला' चित्रपटाचा ट्रेलर कधी येईल समोर ? रिलीज डेट पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता...

अक्षय कुमार आणि प्रियदर्शन यांचा 'भूत बंगला' चित्रपटाचा ट्रेलर कधी रिलीज होईल याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

Published : March 27, 2026 at 5:32 PM IST

मुंबई - हिंदी सिनेसृष्टीतील अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' चित्रपट सध्या खूप चर्चेत आहे. हा हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 10 एप्रिल 2026 रोजी रिलीज होणार असं म्हटलं जात होतं. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला यापूर्वीही विलंब झाला आहे. या चित्रपटाची रिलीज डेट पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता आहे. याचे कारण 'धुरंधर 2' या चित्रपटाशी होणारी स्पर्धा आहे. हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करत आहे. अक्षय कुमारचा आगामी चित्रपटचा ट्रेलर प्रदर्शनाची तारीख 30 मार्च आहे. चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित यापूर्वीचं रिलीज झाला आहे. या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना पसंत पडला होता.

'भूत बंगला'ची रिलीज डेट : दरम्यान 'धुरंधर 2'ची लोकप्रियता पाहून 'भूत बंगला'चे निर्माते या चित्रपटला उशीरा रिलीज करण्यासाठीचा विचार करत आहेत. 'भूत बंगला' चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढं ढकलणं हे बॉक्स ऑफिसवरील यशाच्या दृष्टीनं अधिक फायदेशीर ठरेल असं सर्वांचे म्हणनं आहे. 'धुरंधर 2' चित्रपटाचा चौथ्या आठवड्यातही दमदार कामगिरी करू शकतो. दरम्यान अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला' चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर, या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमारसोबतच तब्बू , परेश रावल,आणि वामिका गब्बी हे कलाकारही दिसणार आहेत. आता या चित्रपटाच्या टीझरनं प्रेक्षकांच्या मनावर जादू केली आहे, हा चित्रपट चांगलीच कमाल करू शकतो अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

'भूत बंगला' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 17 एप्रिल रोजी कोणताही मोठा हिंदी चित्रपट रिलीज होत नसल्यामुळं, निर्मात्यांना ही तारीख अधिक चांगला पर्याय म्हणून वाटत आहे. 'भूत बंगला' हा अक्षय कुमारचा आगामी 'हॉरर-कॉमेडी' चित्रपट आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केलं असून खूप वर्षांनंतर ते पुन्हा एकदा अक्षय कुमारबरोबर काम करत आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये अक्षयला पुन्हा एकदा त्यांच्या 'भूल भुलैया' अंदाजमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगलं यश मिळेल, असा आता अक्षयचे चाहते देखील अंदाज लावत आहे, कारण यापूर्वी टीझर प्रदर्शित झाला होता, त्यावेळी अनेकांनी टीझर आणि चित्रपट नक्की हिट होईल असं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. अक्षयचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे, त्यामुळं हा चित्रपट चांगली कमाई करू शकतो.

