अक्षय कुमारनं घेतली कामातून विश्रांती, शूटिंगनंतर लगेच डोळ्यांवर झाली शस्त्रक्रिया...

अक्षय कुमारला डोळ्यांचा त्रास जाणवू लागल्यानं त्यानं शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या अभिनेता काही दिवसांपासून विश्रांती घेत आहे.

Akshay Kumar
अक्षय कुमार (Photo - ANI)
Published : May 7, 2026 at 2:16 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेत्यांपैकी एक असलेल्या अक्षय कुमारबद्दल एक बातमी समोर आली आहे. दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांच्यासोबतच्या त्याच्या आगामी चित्रपटाचं केरळ शेड्यूल पूर्ण केल्यानंतर तो लगेच मुंबईतील एका रुग्णालयात गेला. यानंतर त्याच्या डोळ्यांवर एक छोटी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. व्यग्र वेळापत्रकानंतर, अभिनेता काही दिवसासाठी छोटी विश्रांती घेणार आहे. डोळ्यांच्या त्रासामुळं अभिनेत्यानं शस्त्रक्रिया केल्याचं समजत आहे. अक्षय कुमारवर बुधवार, 6 मे रोजी सकाळी ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. ही प्रामुख्यानं दृष्टी सुधारण्यासाठी केलेली एक छोटी शस्त्रक्रिया असते. सूत्रानुसार, अक्षयनं त्याच्या आगामी चित्रपटाचं केरळ शेड्यूल यशस्वीरित्या पूर्ण केलंय. यानंतर त्यानं शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. यानंतर तो पूर्णपणे बरा होऊन कामावर परत जाऊ शकतो.

अक्षय कुमार दिसणार विद्या बालनबरोबर : अक्षय कुमारसाठी त्याचा आगामी चित्रपट हा खूप विशेष आहे. या चित्रपटामध्ये तो विद्या बालन आणि राशी खन्ना या अभिनेत्रींबरोबर दिसणार आहे. दरम्यान अक्षय कुमार-विद्या यांची जोडी अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा पडद्यावर परतत आहे. ही जोडी शेवटी 'भुल भुलैया' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. त्यांचा हा चित्रपट खूप हिट झाला होता. या चित्रपटामधील अक्षय आणि विद्याचा अभिनय हा अनेकांना खूप आवडला होता. दरम्यान 15 वर्षांच्या कालावधीनंतर अक्षय पुन्हा एकदा दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांच्याबरोबर काम करत आहे. तसेच काही दिवसापूर्वी अक्षयनं केरळमधील सेटवरील काही फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले होते, यामध्ये तो त्याच्या सहकलाकारांबरोबर धमाल करताना दिसला.

अक्षय कुमारचं वर्कफ्रंट : अक्षय कुमारसाठी हे वर्ष चांगलं ठरलं आहे. त्याचा प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'भूत बंगला' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली. दरम्यान सध्या अक्षय कुमारच्या कामाच्या यादीत मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत. येत्या काळात तो 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान', 'गोलमाल 5' आणि 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' यांसारख्या मोठ्या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटांबद्दल देखील सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.

