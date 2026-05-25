'वेलकम टू द जंगल'मध्ये अक्षय कुमार साकारणार भोजपूरी अभिनेत्याची भूमिका...

अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' चित्रपट सध्या चर्चेत आला आहे. या चित्रपटामध्ये तो भोजपूरी अभिनेत्याची भूमिका साकारणार आहे.

Published : May 25, 2026 at 10:21 AM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता अक्षय कुमारचा मल्टी-स्टारर चित्रपट 'वेलकम टू द जंगल' हा 26 जून रोजी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होत आहे. दिग्दर्शक अहमद खान मोठ्या कास्टसह थोड्या वेगळ्या अवतारात परत येत आहेत. या चित्रपटात भोजपुरी भाषेचा तडका असणार आहे. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार अक्षय कुमार या चित्रपटात एका भोजपुरी अभिनेत्याची भूमिका करणार आहे. अभिनेत्यानं अक्षरा सिंगबरोबर मिळून हे पात्र जिवंत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. तसेच अक्षयनं भूमिका परिपूर्ण करण्यासाठी अक्षराकडून भोजपुरी अभिनेत्यांच्या अनेक बारकावे शिकले. त्यानं आपल्या देहबोलीपासून ते बोलण्याच्या शैलीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर खूप बारकाईनं काम केलंय. अक्षयच्या या आगामी चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना चांगलीच कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे.

'वेलकम टू द जंगल'मध्ये अक्षय कुमार दिसणार भोजपूरी अभिनेत्याच्या भूमिकेत : 'वेलकम टू द जंगल' फ्रँचायझीमधील चित्रपटासाठी भोजपुरी अभिनेत्याची भूमिका साकारणं हे अक्षयसाठी एक वेगळा अनुभव असणार आहे. आता अक्षय कुमारचा नवीन अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षक भरपूर प्रेम देईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. एका वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्यानं सांगितलं आहे की, "अक्षय कुमारनं 'वेलकम टू द जंगल'मध्ये आपली भूमिका उत्तम साकारली आहे. त्यानं भोजपुरी अभिनेत्याची ऊर्जा पूर्णपणे आत्मसात केली आहे आणि त्याचे हे रूप सर्वांना चकित करेल. जर हा चित्रपट हिट झाला, तर गेल्या काही काळापासून फ्लॉप चित्रपट देणाऱ्या अक्षयला आणखी नवीन संधी निर्माण होऊ शकेल. चित्रपटाच्या काही भागांमध्ये अक्षय कुमार हा भोजपुरी अभिनेत्याच्या भूमिकेत इतका रमून गेला आहे की, त्याचं पात्र आणि गाण्यांचे प्रसंग प्रेक्षकांना आनंदित करतील. अभिनेता हा 'घिस घिस घिस' या गाण्यात भोजपुरी आयटम बॉयच्या अंदाजात दिसत आहे. या चित्रपटाचे निर्माते हे गाणे सोमवारी प्रदर्शित करेल. आता अक्षयचं हे गाणं पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. या चित्रपटाची स्टारकास्ट खूप मोठी आहे.

चित्रपटाचे बजेट आणि कलाकारांबद्दल : नाडियाडवाला फिल्म्स 'वेलकम टू द जंगल' बनवण्यासाठी सुमारे 250 ते 300 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. या चित्रपटात जॅकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर,रविना टंडन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी आणि राजपाल यादव यांच्यासह इतर प्रमुख कलाकारही आहेत. या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. निर्मात्यांनी पहिल्या भागातील वेलकम टायटल ट्रॅक गाण्याचा रिमेक केला, याला देखील प्रेक्षकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. यावेळी अक्षय पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यासाठी सज्ज आहे.

