अक्षय कुमारचा मुलगा आरवची कमाई 4500 रुपये, अभिनेत्यानं करिअरबद्दल केला खुलसा...
अक्षय कुमारनं एक खुलासा केला की, त्याचा मुलगा आरव हा 4500 रुपये कमाई करतो. तसेच त्यानं आपल्या मुलाच्या करिअरबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता अक्षय कुमार त्याच्या 'भूत बंगला' या चित्रपटामुळं सध्या चर्चेत आहे. आता अक्षयनं एका अशा गोष्टीचा खुलासा केला, ज्यामुळं त्याच्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. अक्षयचा मुलगा आरवला चित्रपटसृष्टीत येण्यात रस नाही आणि त्याऐवजी तो फॅशनमधील करिअरवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचं अभिनेत्यानं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. एका पॉडकास्टवर बोलताना अक्षय म्हणाला की, आरवमध्ये आणि त्याच्यात अनेक साम्ये आहेत, पण त्यानं आपल्या करिअरसाठी पूर्णपणे वेगळा मार्ग निवडला आहे. अभिनेत्यानं पुढं सांगितलं, "आमच्या दोघांमध्ये खूप साम्य आहे. त्याला हेल्थमध्ये रस आहे आणि मलाही. तो उंच आणि खूप एकाग्र आहे. त्याला काम करायला आवडते, पण त्याला चित्रपटांमध्ये यायचे नाही. त्याची तशी कोणतीही योजना नाही. त्याला फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये जायचं आहे."
अक्षय कुमारचा मुलगा 4500 कमाई करतो : अक्षयनं आरवबद्दल म्हटलं, "बिचारा अजूनही 4500 रुपयांची नोकरी करतोय. हे चांगलं आहे, का नाही? आरव प्रवास करून आणि प्रत्यक्ष अनुभव मिळवून फॅशनच्या मूलभूत गोष्टी शिकत आहे. तो गावोगावी जाऊन फॅशन, वेगवेगळे प्रिंट्स आणि इतर सर्व गोष्टींबद्दल शिकत आहे. मी त्याला जास्त उपदेश करत नाही, पण कोणाचेही नुकसान करू नये, अशी सूचना मी त्याला दिली आहे." 2002मध्ये जन्मलेला आरव हा अक्षय कुमार आणि लेखिका आणि माजी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना यांचा सर्वात मोठा मुलगा आहे.
अक्षय कुमारचं वर्कफ्रंट : आरवनं उच्च शिक्षण घेण्यासाठी वयाच्या 15व्या वर्षी घर सोडले आणि तो परदेशात गेला. सध्या तो लंडनमध्ये शिक्षण घेत आहे. अनेक स्टार किड्सच्या विपरीत, आरव प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतो. त्याची धाकटी बहीण, नितारा, अधूनमधून ट्विंकल खन्नाच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दिसतात. दरम्यान अक्षय कुमारचा सध्या 'भूत बंगला' चित्रपट रिलीज झाला आहे. प्रियदर्शन दिग्दर्शित या हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी आणि राजपाल यादव यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटाला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. आता पुढं अक्षय हा अहमद खानच्या 'वेलकम टू द जंगल' चित्रपटात दिसणार आहे. यामध्ये त्यांच्याबरोबर जॅकी श्रॉफ, रविना टंडन आणि दिशा पटानी हे कलाकार दिसणार आहेत. हा चित्रपट 26 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होईल. तसेच अक्षयचा 'हैवान' हा देखील चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे, यामध्ये त्याच्याबरोबर सैफ अली खान सह-कलाकार असून प्रियदर्शन यांनी याचे दिग्दर्शन केलं आहे.
हेही वाचा :