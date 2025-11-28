'चांगले स्वास्थ्य हीच खरी ताकद' - अभिनेता अक्षय कुमार
अभिनेता अक्षय कुमारनं पुण्यातील ४४ हजार खेळाडूंना पाठिंबा देत एक सल्ला दिला आहे.
Published : November 28, 2025 at 1:35 PM IST
पुणे : ‘लहान मुले हल्ली मोबाइल गेममध्ये रमली असून मैदानात येणाऱ्या मुलांची संख्या सध्या कमी झालेली पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत पुण्यातून ४४ हजार खेळाडू मैदानात उतरतात, ही खूपच मोठी गोष्ट आहे. खेळातूच उत्तम आरोग्य घडत असते आणि आरोग्य हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे आणि चांगले स्वास्थ हीच खरी ताकद असल्याचं मत अभिनेता अक्षय कुमारनं व्यक्त केलं.
अक्षय कुमारनं साधला खेळाडूंशी संवाद : पुण्याचे खासदार आणि केंद्रीय सहकार आणि नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकारानं आयोजित खासदार क्रीडा महोत्सवाचा गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे समारोप झाला. यावेळी खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना अक्षय कुमार म्हणाले. या कार्यक्रमात जवळपास चार हजार खेळाडूंना गौरवण्यात आलं. अक्षय कुमार यांनी लहान खेळाडूंशी संवादही साधला. अक्षय कुमार आणि खासदार मुरलीधर मोहोळ सायकल चालवत व्यासपीठाजवळ आले. यावेळी उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रांत कार्यवाह डॉ. प्रवीण दबडघाव, खेलरत्न पुरस्कार प्राप्त आंतरराष्ट्रीय नेमबाज अंजली भागवत, मुख्य समन्वयक मनोज एरंडे, ऑलिम्पियन रेखा भिडे, माजी कबड्डीपटू शांताराम जाधव, ऑलिम्पियन बॉक्सर मनोज पिंगळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अक्षय कुमारचा खेळाडूंना सल्ला : यावेळी अक्षय कुमार म्हणाला की, "सर्वात आधी इतके सारे स्पोर्ट्समन पाहून खूप छान वाटलं. मी त्यांच्या आई-वडिलांचा खूप आभारी आहे. त्यांनी मुलांना खेळासाठी पाठिंबा दिला. माझे वडील मला नेहमी म्हणायचे. सकाळी लवकर उठ, रात्री लवकर झोप. तो मंत्र मी आजही पाळला आहे. जे उशीरपर्यंत जागे राहतात, ते उंदीर असतात. लवकर झोपणे आणि उत्तम आरोग्य जपणे हे सर्वात जास्त गरजेचं आहे. आता जेवढे खेळाडू सहभागी झाले त्यापेक्षा पुढच्या वर्षी एक लाख खेळाडूंचा यात सहभाग असायला पाहिजे", असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान अक्षयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल', 'भागम भाग 2',' राम और श्याम', 'हेरा फेरी 3', हैवान आणि 'राउडी राठौर 2' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे.
