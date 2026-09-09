अक्षय कुमारचा वाढदिवस : 'हैवान'च्या आधी अक्षय कुमारनं कोणत्या चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिका साकारल्या, घ्या जाणून...
अक्षय कुमारचा 9 सप्टेंबर रोजी वाढदिवस आहे. या विशेष प्रसंगी त्यानं 'हैवान' चित्रपटापूर्वी कुठल्या चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिकेत काम केलं याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 6:16 PM IST
हैदराबाद : 'खिलाडी' अक्षय कुमार आज, 9 सप्टेंबर रोजी 59 वर्षांचा झाला आहे. अक्षय तीन दशकांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करत असून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. अभिनेत्यानं 'सौगंध' 1991 या चित्रपटातून मुख्य अभिनेता म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला, तेव्हा अक्षय 24 वर्षांचा होता. दरम्यान, अक्षय गेल्या 34 वर्षांपासून हिंदी चित्रपटसृष्टीत धमाकेदार काम करत आहे, तो वर्षाला तीन ते चार चित्रपटांमध्ये दिसतो. आता त्याचा नवीन चित्रपट 'हैवान' प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट दोन कारणांमुळं विशेष मानला जात आहे. पहिले म्हणजे, अक्षय कुमार 18 वर्षांनंतर सैफ अली खानबरोबर काम करणार आहे. दुसरे म्हणजे, तो पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर खलनायकाच्या भूमिकेत दिसेल. 'हैवान' 11 सप्टेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. 'हैवान'च्या प्रदर्शनापूर्वी, जाणून घेऊया की, 'खिलाडी' कधी आणि कोणत्या चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिकेत दिसला आहे.
अफलातून (1997) : अक्षय कुमारच्या सर्वात लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक म्हणजे 'अफलातून', ज्याचं शीर्षक गीत आजही त्याचे चाहते गुणगुणतात. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गुड्डू धनोआ यांनी केलं होतं. अक्षयनं या चित्रपटात दुहेरी भूमिका साकारली होती. एका भूमिकेत त्यानं नायकाची, तर दुसऱ्या भूमिकेत खलनायकाची भूमिका केली होती. चित्रपटात त्याची नायिका उर्मिला मातोंडकर होती. चित्रपट फ्लॉप झाला, पण अक्षयचा खलनायकी अवतार त्याच्या चाहत्यांच्या मनात कायम स्मरणात राहिला.
खिलाडी 420 (2000) : 'अफलातून' चित्रपट अयशस्वी झाल्यानंतरही, अक्षयनं खलनायकाची भूमिका साकारून आणखी एक धोका पत्करला. 2000 साली प्रदर्शित झालेल्या 'खिलाडी 420' या ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटात त्यानं खलनायकाची भूमिका साकारली होती. नीरज वोरा दिग्दर्शित या चित्रपटात अक्षयची नायिका महिमा चौधरी होती. हा चित्रपटही फ्लॉप ठरला. अक्षयनं या चित्रपटातही दुहेरी भूमिका साकारली होती. एका भूमिकेत त्यानं नकारात्मक पात्र साकारले होते, तर दुसऱ्या भूमिकेत त्यानं नायकाची भूमिका केली होती.
अजनबी (2001) : 'खिलाडी 420'च्या अपयशानंतर पुढच्याच वर्षी अक्षयनं पुन्हा एकदा खलनायकाच्या भूमिकेतून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केलं. अब्बास-मस्तान यांनी 'अजनबी' या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं होतं. या चित्रपटात बॉबी देओल, करीना कपूर आणि बिपाशा बसू यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. अक्षयचा हा चित्रपट देखील बॉक्स ऑफिसवर अयशस्वी ठरला.
8x10 तस्वीर (2009) : अक्षयचा खलनायकी अवतार नागेश कुकुनूर दिग्दर्शित '8x10 तस्वीर' या ॲक्शन-थ्रिलरमध्येही दिसला. या चित्रपटात आयेशा टाकिया, शर्मिला टागोर आणि जावेद जाफरी यांनीही भूमिका साकारल्या होत्या. अक्षयनं या चित्रपटात दुहेरी भूमिका साकारली होती, ज्यात एका भूमिकेत तो नकारात्मक पात्रामध्ये दिसला होता.
वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा (2013) : 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई' या हिट चित्रपटाच्या सीक्वेलमध्ये अक्षय कुमारनं नकारात्मक भूमिका साकारली होती, ज्याचं नाव 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा' होते. या चित्रपटात इमरान खान आणि सोनाक्षी सिन्हा यांनीही मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. हा चित्रपट फ्लॉप झाला, पण अक्षयची खलनायकी भूमिका आजही त्याच्या चाहत्यांच्या स्मरणात आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मिलन लुथरिया यांनी केलं होतं.
2.0 (2018) : '2.0'मध्ये अक्षय कुमार खलनायकाच्या भूमिकेत दिसला. '2.0' हा 2010 च्या 'रोबोट' चित्रपटाचा सीक्वेल आहे. या चित्रपटात अक्षयनं 'पक्षीराजन'ची भूमिका साकारली होती. '2.0'मध्ये रजनीकांत आणि एमी जॅक्सन यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत. 'रोबोट' प्रमाणेच हा चित्रपटही तंत्रज्ञानानं परिपूर्ण आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन शंकर यांनी केलंय.
भूत बंगला (2026) : या वर्षी एप्रिलमध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'भूत बंगला'मध्ये अक्षयनं दुहेरी भूमिका साकारली होती. त्यातील एका भूमिकेत त्यानं नकारात्मक पात्र साकारले होते. अक्षय कुमार व्यतिरिक्त, या चित्रपटात वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, असरानी, राजपाल यादव, जीतू सेनगुप्ता आणि मिथिला पालकर यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केलं होतं.
हैवान (2026) : आता अक्षय कुमार त्याचा जवळचा दिग्दर्शक मित्र प्रियदर्शनच्या 'हैवान' या चित्रपटातही नकारात्मक भूमिकेत दिसणार आहे. या चित्रपटात अक्षय परशुराम नावाच्या एका खुन्याची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. आता हे पाहणे बाकी आहे की, जवळपास प्रत्येक चित्रपटात खलनायकाची भूमिका साकारल्यानंतर अभिनेत्याचे चित्रपट अपयशी ठरले आहेत, आता 'हैवान'मध्ये अक्षय करिष्मा दाखवेल की नाही हे काही दिवसात कळेल.