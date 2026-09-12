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अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान अभिनीत 'हैवान' चित्रपटानं पहिल्या दिवशी किती केली कमाई ? वाचा सविस्तर

अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'हैवान' चित्रपटानं पहिल्या दिवशी चांगली कमाई केली आहे.

haiwaan film
'हैवान' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 10:50 AM IST

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हैदराबाद : अभिनेता अक्षय कुमार आणि सैफ अली खानच्या 'हैवान' चित्रपटानं आपला बॉक्स ऑफिसवर पहिला दिवस पूर्ण केला आहे. या चित्रपटानं पहिल्याचं दिवशी प्रेक्षकाचं मन जिंकली आहेत. या चित्रपटाची सोशल मीडियावर खूप कौतुक झाले आहेत. आता या चित्रपटाचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचा रिपोर्ट समोर आला आहे. प्रियदर्शन यांच्या मल्याळम चित्रपट 'ओप्पम'चा हिंदी रिमेक असलेला 'हैवान' हा चित्रपट येत्या शुक्रवारी म्हणजेच 11 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाला. 2025मध्ये निधन पावलेल्या असरानी यांचा हा शेवटचा चित्रपट आहे. आता 'हैवान'नं पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'हैवान'चे पहिल्या दिवसाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं भारतात पहिल्याच दिवशी 3 कोटी रुपयांची कमाई केली असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटाला 7,224 शोमध्ये 11% प्रेक्षक उपस्थित होते . सकाळच्या शोमध्ये उपस्थिती सुमारे 5%, दुपारच्या आणि संध्याकाळच्या शोमध्ये 12% पेक्षा जास्त आणि रात्रीच्या शोमध्ये 18% पेक्षा जास्त होती. या चित्रपटाची स्पर्धा बॉक्स ऑफिसवर 'मिर्झापूर: द मुव्ही' चित्रपटाशी आहे, हा चित्रपट गेल्या आठवड्यात चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. आठव्या दिवशी, 'मिर्झापूर: द मुव्ही'नं 6,763 शोमधून 9.50 कोटींची कमाई केली. आता या चित्रपटाची भारतात 158.27 कमाई झाली आहे. दरम्यान आता अक्षयच्या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर येत्या वीकेंडला 'हैवान' कशी कामगिरी करतो हे पाहणं लक्षणीय ठरेल.

'हैवान'मध्ये मोहनलाल यांची छोटी भूमिका : 'हैवान'चं प्रियदर्शन यांनी सह-लेखन आणि दिग्दर्शन केलं आहे. या चित्रपटाची निर्मिती केव्हीएन प्रोडक्शन्स आणि थेस्पियन फिल्म्स यांनी केली आहे. हा दिग्दर्शकाच्याच 2016 सालच्या मल्याळम चित्रपट 'ओप्पम'चा रिमेक आहे, यामध्ये मोहनलाल आणि समुथिरकानी यांनी प्रमुख भूमिका केल्या होत्या. तसेच 'हैवान'मध्ये सैफ अली खान, अक्षय कुमार, बोमन इराणी, श्रिया पिलगावकर आणि सैयामी खेर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटात मोहनलाल यांनी छोटी भूमिका केली आहे. या चित्रपटाचे संगीत प्रीतम यांनी दिलं आहे.

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