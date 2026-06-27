अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान 'टशन'नंतर 'हैवान'मध्ये दिसणार एकत्र
अभिनेता अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान 'टशन' या चित्रपटानंतर 'हैवान'मध्ये एकत्र दिसणार आहेत. सध्या हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 3:55 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'हैवान' हा या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक आहे. मोठ्या पडद्यावर अनेकदा विनोदी भूमिका साकारणारा अक्षय, बऱ्याच काळानंतर एका खलनायकाच्या भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. सध्या या चित्रपटाबद्दलची चर्चा आणखी वाढली आहे. सुपरस्टारचे चाहते त्याच्या या भूमिकेला पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन करणार असून आता प्रदर्शनाची तारीखही निश्चित करण्यात आली आहे. केव्हीएन प्रॉडक्शन्स आणि थेस्पियन फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित 'हैवान'ची निर्मिती व्यंकट के. नारायण आणि शैलजा देसाई फेन यांनी केली आहे. दरम्यान हा चित्रपट सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
'हैवान' कधी प्रदर्शित होत आहे? : नुकतेच, केव्हीएन प्रॉडक्शन्सनं 'हैवान' या ॲक्शन थ्रिलर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. अक्षयचा हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. केव्हीएन प्रॉडक्शन्सनं 'हैवान'च्या प्रदर्शनाच्या तारखेला कॅप्शन दिलं आहे, 'एक वेड. एक कधीही न संपणारा शोध. एक अशी तारीख जी तुम्हाला लक्षात ठेवायला आवडेल. हैवान - प्रियदर्शन दिग्दर्शित चित्रपट, ज्यात सैफ अली खान आणि अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत आहेत. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. ही तारीख तुमच्या कॅलेंडरमध्ये नोंदवून ठेवा.' दरम्यान ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपटाचे शूटिंग ऑगस्ट 2005मध्ये सुरू झाले होते.
अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान दिसणार एकत्र : दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी सोशल मीडियावर क्लॅपबोर्डचा एक फोटो देखील शेअर केला आहे. या क्लॅपबोर्डवर 'पूजा' हा शब्द लिहिलेला होता. प्रियदर्शन यांनी अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान यांच्याबरोबरचा एक स्वतःचा एक फोटोही शेअर केला. तसेच 2008नंतर अक्षय आणि सैफ अली खान हे दोन्ही स्टार्स दुसऱ्यांदा एकत्र काम करत आहेत. त्यांनी 'टशन' या चित्रपटामध्ये एकत्र काम केलं होतं. दरम्यान अक्षयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला तो प्रियदर्शनच्या 'भूत बंगला' या हॉरर-कॉमेडीमध्येही दिसला होता, जो हिट झाला आहे. हा चित्रपट आता नेटफ्लिक्स या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे.