अक्षय कुमारच्या हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला'नं पेड प्रिव्ह्यू शोमध्ये केली किती कमाई ? वाचा सविस्तर

अक्षय कुमार स्टारर हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला' पेड प्रिव्ह्यू शो अनेकांनी पाहिला. यानंतर अनेक यूजर्सनं आपल्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर दिल्या आहेत.

'भूत बंगला' एक्स रिव्ह्यू (पोस्टर)
Published : April 17, 2026 at 12:51 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता अक्षय कुमार अभिनीत, बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला'चा 16 एप्रिल रोजी पेड प्रिव्ह्यू शो रात्री 9 वाजता सुरू झाला होता. आता या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. या चित्रपटाचा पेड प्रिव्ह्यू हा दमदार ठरला. 'भूत बंगला'नं आता प्रेक्षकांचं मन जिंकलंय. अनेकजण सोशल मीडियावर 'भूत बंगला' या चित्रपटाचं कौतुक करताना दिसत आहेत. आता हा चित्रपट येणाऱ्या काळामध्ये चांगली कमाई करेल, असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. तसेच पेड प्रिव्ह्यू शोमध्ये या चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' हा आज 17 एप्रिल रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला आहे.

'भूत बंगला'नं पेड प्रिव्ह्यू शोमध्ये किती केली कमाई ? : सॅकनिल्कच्या सुरुवातीच्या ट्रेंड रिपोर्टनुसार या चित्रपटानं 2.5 कोटी ते 3 कोटींची कमाई केल्याचं आता समोर आलंय. दरम्यान पेड प्रिव्ह्यूमध्ये 'भूत बंगला'ला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळं, हा चित्रपट चांगली ओपनिंग करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट 13 कोटींचा व्यवसाय करेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. तसेच अक्षय आणि प्रियदर्शन 14 वर्षांनंतर एकत्र काम करत आहे, त्यामुळं हे दोघेही या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांना चांगलचं हसवेल. या चित्रपटाला सरात्मक प्रतिक्रिया मिळत आहे, त्यामुळं चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये चांगली कमाई करेल. 'भूत बंगला'मध्ये अक्षय कुमार असून वामिका गब्बी, असरानी, ​​परेश रावल, तब्बू, जिशू सेनगुप्ता, मनोज जोशी, मिथिला पालकर, राजेश शर्मा आणि मनू मेनन हेही कलाकार आहेत.

यूजर्सनं दिल्या प्रतिक्रिया : एका युजरनं या चित्रपटाबाबत सांगितलं,'मनोरंजक. रेटिंग- साडेतीन… अक्षयकुमार - प्रियदर्शन यांची जोडी निराश करत नाही , थरार आणि हास्य दोन्ही समान प्रमाणात आहेत.' अनेक प्रेक्षकांनी याच मताला दुजोरा दिला. आणखी एका पोस्टमध्ये लिहिलं आहे , 'पूर्वार्ध ब्लॉकबस्टर आहे… पण उत्तरार्ध सरासरी आहे… एकूणच कौटुंबिक मनोरंजक, जे प्रतिक्रियांमधील एक सामान्य ट्रेंड दर्शवते.' अनेक युजर्सनी सुरुवातीच्या भागाचे कौतुक केले, तर मध्यांतरानंतरचे कथानक अधिक नाट्यमयता आणि पार्श्वभूमीकडे झुकते असं सांगितलं आहे. आणखी एका चाहत्यानं लिहिलं, 'अक्षय-परेश-राजपाल-असरानी यांची जोडी कधीच चुकणार नाही… मनोरंजन तर असणारच.' दरम्यान याशिवाय एका यूजरनं मुख्य अभिनेत्याचे कौतुक करत लिहिलं, 'अक्षय यार, काय अभिनेता आहे… एकाच सीनमध्ये कॉमेडीबरोबर हॉरर एलिमेंट्स कसे टाकायचे… असा हाच अभिनेता करू शकतो.' 'भूत बंगला' मात्र या चित्रपटासाठी सर्वच प्रतिक्रिया सकारात्मक नव्हत्या. काही यूजर्सला विनोद एकसारखा वाटले असंही काहींचं मत आहेत.

