अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३' ओटीटीवर होणार रिलीज, जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहायला मिळेल...
अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी अभिनीत 'जॉली एलएलबी ३' हा लवकरच ओटीटीवर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 5:11 PM IST
मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'जॉली एलएलबी ३' आता ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर १५ दिवसात १०० कोटींहून अधिक कमाई केली होती. हा चित्रपट अनेकांना खूप पसंत पडला होता. आता चित्रपटगृहांमध्ये धमाल केल्यानंतर हा चित्रपट ओटीटीवर कधी आणि कुठे रिलीज होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
'जॉली एलएलबी ३' ओटीटीवर होणार रिलीज : तसेच आता चाहते देखील या चित्रपटाला ओटीटीवर पाहण्यासाठी खूप आतुर आहेत. सुभाष कपूर दिग्दर्शित 'जॉली एलएलबी ३' हा १४ नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्स आणि जिओ हॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार आहे. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना घरी बसून पाहाता येणार आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी व्यतिरिक्त सौरभ शुक्ला, हुमा कुरेशी, अमृता राव आणि गजराज राव यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. याशिवाय आयएमडीबीवर या चित्रपटाची रेटिंग ७.२ आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर १३८.१३ कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटामध्ये कॉमेडी आणि भावनिकतेचं मिश्रण आहे.
'जॉली एलएलबी ३'ची कहाणी : 'जॉली एलएलबी ३'मध्ये अर्शद वारसी जॉली मिश्राच्या भूमिकेत आहेत. तर दुसरीकडे अक्षय कुमार जॉली त्यागीच्या भूमिकेत आहे. या दोन्ही वकिलांमध्ये एक केस लढताना खूप संघर्ष होतो. याशिवाय सौरभ शुक्ला पुन्हा एकदा न्यायाधीश त्रिपाठी यांच्या भूमिकेत आहे. या चित्रपटात त्यांनी अभिनय खूप दमदार केला आहे. दरम्यान दोघांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर अक्षय कुमार 'भूत बंगला' आणि 'वेलकम टू द जंगल' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. आता त्याच्या या दोन्ही चित्रपटांसाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत. तसेच अर्शद वारसी शेवटी 'बंदा सिंग चौधरी'मध्ये दिसला होता. तसेच त्यानं नेटफ्लिक्सच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड'मध्ये गफूर भाईची भूमिका केली होती. त्याचा अभिनय अनेकांना आवडला होता.
