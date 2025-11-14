Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / entertainment

अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३' ओटीटीवर झाला रिलीज, वाचा सविस्तर...

अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी अभिनीत 'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट आता ओटीटीवर रिलीज केला गेला आहे.

akshay kumar and arshad warsi
अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी (अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी ('जॉली एलएलबी ३' (Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 10:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांचा चित्रपट, 'जॉली एलएलबी ३' ओटीटी रिलीजची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत होते. आता हा कोर्टरूम ड्रामा ओटीटीवर प्रदर्शित झाला आहे. 'जॉली एलएलबी ३' हा चित्रपट १८ सप्टेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर सात आठवड्यांनी तो ओटीटीवर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुभाष कपूर यांनी केलं आहे. हा चित्रपट तुम्ही कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकता याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 'जॉली एलएलबी ३'च्या ओटीटी रिलीजसाठी दोन प्लॅटफॉर्मवर बातम्या आल्या होत्या. हा चित्रपट नेटफ्लिक्स आणि जिओहॉटस्टारवर प्रदर्शित होणार याबद्दल सांगण्यात आलं होतं. शेवटी हा चित्रपट १४ नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे.

नेटफ्लिक्सनं शेअर केली पोस्ट : नेटफ्लिक्सनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून 'जॉली एलएलबी ३'च्या रिलीजची घोषणा केली. चित्रपटाचं पोस्टर शेअर करताना त्यांनी लिहिलं आहे की, 'माय लॉर्ड, जॉली बनण्याची परवानगी, कारण तारीख निश्चित झाली आहे! १४ नोव्हेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर 'जॉली एलएलबी ३' पाहा.' नेटफ्लिक्सची पोस्ट पाहून चाहते खूप आनंदी झाले आहेत. आता हा चित्रपट तुम्ही खरी बसून पाहू शकता. दरम्यान या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता.

'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटाची स्टार कास्ट : 'जॉली एलएलबी ३' चित्रपटानं पहिल्या दिवशी १२ कोटी रुपयांची कमाई केली. भारतातील कलेक्शनच्या बाबतीत, या चित्रपटानं रुपेरी पडद्यावर ११६ कोटी रुपये कमावले आहेत. यानंर जगभरातील चित्रपटानं १६७ कोटी रुपयांचं कलेक्शन केलं आहे.'जॉली एलएलबी ३'च्या कलाकारांबद्दल सांगायचं झालं तर, अक्षय कुमार आणि अरशद वारसी यांच्या व्यतिरिक्त हुमा कुरेशी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला आणि गजराज राव यांनी विशेष भूमिका चित्रपटात केल्या आहेत. हा चित्रपट फ्रँचायझीमधील तिसरा भाग होता. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचं प्रचंड प्रेम मिळालं आहे. आता हा चित्रपट ओटीटीवर रिलीज झाल्यानंतर अक्षय कुमार आणि अरशद वारसी यांचे चाहते खूप खुश झाले आहेत. नेटफ्लिक्सनं शेअर केलेल्या पोस्टवर आता अनेकजण आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'राउडी राठोड २' चित्रपटाच्या सीक्वेलमधून अक्षय कुमार बाहेर ?, वाचा सविस्तर
  2. अक्षय कुमार आणि जॉन अब्राहम स्टारर 'गरम मसाला'बद्दल प्रियदर्शननं केला मोठा खुलासा, वाचा सविस्तर...
  3. अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी ३' ओटीटीवर होणार रिलीज, जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहायला मिळेल...

TAGGED:

JOLLY LLB 3
AKSHAY KUMAR AND ARSHAD WARSI
JOLLY LLB 3 OTT RELEASE ON NETFLIX
जॉली एलएलबी ३
JOLLY LLB 3 MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.