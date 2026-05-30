चित्रकर्मी विरुद्ध समर्थ... चित्रपट महामंडळासाठी होणार 'काँटे की टक्कर' महामंडळ बचाव संघही मैदानात
कोल्हापुरातील अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी तब्बल दहा वर्षांनी निवडणूक होत आहे. यामध्ये राज्यातील 3 हजार 400 हून अधिक रंगकर्मी मतदान करणार आहेत.
Published : May 30, 2026 at 2:49 PM IST
कोल्हापूर : चित्रपट सृष्टीचं माहेरघर असलेल्या कोल्हापुरातील अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळासाठी तब्बल दहा वर्षांनी निवडणूक लागली आहे. राज्यातील 3 हजार 400 हून अधिक रंगकर्मी या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत. तर सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षात केलेलं काम त्यावर झालेले आरोप-प्रत्यारोप यामुळं उमेदवारी अर्ज भरल्यापासूनच ही निवडणूक रंगतदार होत आहे. सत्ताधारी समर्थ पॅनेलचे प्रमुख मेघराजराजे भोसले विरुद्ध महामंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय पाटकर, आनंद काळे यांच्या नेतृत्वातील चित्रकर्मी पॅनेल यांच्यात 'कांटे की टक्कर' होणार आहे.
निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या 17 जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासूनच या निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. उमेदवारी अर्ज, छाननी आणि माघारीनंतर अभिनेत्री, गायक आणि संकलन गटातून अनुक्रमे वर्षा उसगांवकर, आनंद शिंदे, विजय खोचीकर बिनविरोध निवडून आले तर आता 14 जागांसाठी 44 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, यामध्ये अपक्ष उमेदवारांचा भरणा आहे. 14 जागांसाठी मतदान करणाऱ्या 3 हजार 403 मतदारांपैकी मुंबई - 1500, पुणे -1000 तर कोल्हापूर 600 मतदान निर्णायक ठरणार आहे. मातब्बर आणि दिग्गज रंगकर्मींनी आता चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत उडी घेतली असून मेघराजराजे भोसले यांच्या समर्थ पॅनलला 'पतंग' हे चिन्ह मिळाला आहे तर आनंद काळे, मिलिंद अष्टेकर यांच्या पॅनलला 'कप बशी' चिन्ह घेऊन मतदारांसमोर जावं लागणार आहे, या निवडणुकीत काही अपक्ष उमेदवार ही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत, अवधूत जोशी, संतोष शिंदे, अमोल भावे, मनोज मराठे, शरद लोणकर, महादेव शिरोळकर, मानसिंग कदम, उल्लास नांद्रे यांनी आपल्या अपक्ष उमेदवारांसह महामंडळ बचाव अपक्ष संघ या नावानं निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकला आहे.
निवडणूक लागताच आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैरी : निवडणूक कोणतीही असो आरोप प्रत्यारोप ठरलेले आहेत त्याला चित्रपट महामंडळही अपवाद नाही, गेल्या दहा वर्षात महामंडळाच्या स्वतःच्या मालमत्ता राज्यभर वाढल्या आता रंग गर्मीच्या मानधनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार आहे. यासाठीच पुन्हा मैदानात उतरल्याचं माजी उपाध्यक्ष धनाजी यमकर यांनी सांगितलं तर महामंडळातील बिन शेंडीचा बाजीराव कोण आहे हे, सर्वांना माहीत असल्याची टीका त्यांनी केली याला प्रतिउत्तर म्हणून अभिनेते आनंद काळे यांनी महामंडळाला बदनाम करू नका असं आवाहन केलं आहे. तर अपक्ष उमेदवार संतोष शिंदे यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा उल्लेख करत पालकमंत्री असताना चंद्रकांत पाटील यांनी सव्वा कोटींचा निधी महामंडळाला दिला. मात्र आमचाच अध्यक्ष करा पदाधिकारी बसवा असं कधीही झालं नाही. या निवडणुकीत झालेला राजकीय हस्तक्षेप संताप आणणारा असल्याचं उमेदवार संतोष शिंदे म्हणाले. म्हणूनच मतदारांसमोर दोन्ही पॅनलच्या विरोधात आम्ही महामंडळ बचाव संघ घेऊन जात असल्याचेही अपक्ष उमेदवारांनी सांगितलं.