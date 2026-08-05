ETV Bharat / entertainment

आकांक्षा चमोलानं 'लॉक अप 2'च्या एलिमिनेशननंतर गौरव खन्नासोबत घटस्फोट घेणार असल्याची केली पुष्टी

गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोलानं खुलासा केला आहे की, घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू असून कागदपत्रांवर सह्या झाल्या आहेत.

akanksha chamola and guarav khanna
आकांक्षा चमोला आणि गौरव खन्ना (Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 5:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोलानं तिचा पती आणि प्रसिद्ध अभिनेता गौरव खन्नापासून घटस्फोट घेण्याची घोषणा केल्यामुळं ती अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. अभिनेत्रीनं 'लॉक अप' सीझन 2 या रिअ‍ॅलिटी शोदरम्यान हा खुलासा केला होता. या स्पर्धेत बराच काळ टिकून राहिल्यानंतर, ती अंतिम फेरीपूर्वीच स्पर्धेतून बाहेर पडली आहे. बाहेर पडल्यावर तिनं पती गौरव खन्नासोबतच्या घटस्फोटाबाबत आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. आकांक्षानं स्पष्ट केलं की, तिनं हे विधान टीआरपीसाठी केले नव्हते आणि ती खरोखरच घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण करत आहे. 'लॉक अप 2'मधून बाहेर पडल्यानंतर आकांक्षानं काय म्हटलं, ते पाहूया.

टीआरपी किंवा प्रसिद्धीसाठी केले नाही : 'टीआरपीसाठी हे केले नाही' जेव्हा तिला विचारण्यात आलं की लोक असा दावा करत आहेत की, तिनं केवळ शोचा टीआरपी वाढवण्यासाठी घटस्फोटाचा उल्लेख केला, तेव्हा अभिनेत्रीनं म्हटलं, "बघा, माझ्या पतीपासून घटस्फोट घेण्याबाबत मी इतक्या मोठ्या शोमध्ये खोटे का बोलेन? मी हे टीआरपी किंवा प्रसिद्धीसाठी केले नाही. माझ्या घरी या आणि माझ्या कायदेशीर टीमला भेटा. आता मी शोमधून बाहेर आले आहे, तेव्हा आम्ही यावर चर्चा करत आहोत. कागदपत्रांवर स्वाक्षरी झाली आहे आणि प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे, हे टीआरपीसाठी नाही."

घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी : आकांक्षा पुढं म्हटलं की, "जेव्हा आमचे लग्न होत होते, तेव्हा लोकांना वाटलं की आम्ही प्रसिद्धीसाठी ते करत आहोत." आम्ही कलाकार आहोत याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही जे काही करतो ते प्रसिद्धीसाठीच असते." दरम्यान गौरव खन्ना सध्या 'खतरो के खिलाडी' या टीव्ही रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाला आहे. शोमध्ये जाण्यापूर्वी, त्यानं आपली पत्नी आकांक्षाला भेटण्यासाठी 'लॉक अप 2'शोमध्ये गेला होता.

'या' जोडप्याचं लग्न कधी झालं? : आकांक्षा आणि गौरव 2026मध्ये विवाहबंधनात अडकले, मात्र, लग्नाला अनेक वर्षे उलटूनही त्यांना अपत्य नाही. दोघेही दीर्घकाळापासून टेलिव्हिजन क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि अनेक मालिकांमध्ये ते झळकले आहेत.

हेही वाचा :

  1. आकांक्षा चमोलाचा धक्कादायक नवा खुलासा, श्वानबरोबर केली पती गौरव खन्नाची तुलना...
  2. गौरव खन्नाचा 'लॉक अप 2'मध्ये झाला प्रवेश, शिल्पा शिंदे आणि श्रेया कालरा यांनी आकांक्षा चमोलाच्या घटस्फोटावर केलं भाष्य
  3. 'लॉक अप 2' शोमध्ये गौरव खन्ना आणि त्याची पत्नी आकांक्षा चमोला येईल आमनेसामने, घटस्फोटाच्या बातम्या आहेत खोट्या?

TAGGED:

AKANKSHA CHAMOLA
LOCK UPP 2 ELIMINATION
AKANKSH HAS CONFIRMED DIVORCE
आकांक्षा चमोला
GUARAV KHANNA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.