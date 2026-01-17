ETV Bharat / entertainment

'धमाल 4' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, रिलीजची तारीख आली समोर

'धमाल' फ्रँचायझी चौथ्या भागाबद्दल सध्या सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. 'धमाल 4' चित्रपट जून 2026मध्ये प्रदर्शित होणार आहेत.

'धमाल 4' (पोस्टर)
ETV Bharat Entertainment Team

January 17, 2026

2 Min Read
मुंबई : अभिनेता अजय देवगणनं गेल्या वर्षी मुंबईत त्याच्या आगामी कॉमेडी-ड्रामा चित्रपट 'धमाल 4' चे शूटिंग पूर्ण केल्याबद्दल सांगितलं होतं. याशिवाय त्यानं एका नवीन शैलीत चित्रपटाची घोषणा केली होती. यानंतर निर्मात्यांनी 6 सप्टेंबर 2025 रोजी स्टारकास्टचे फर्स्ट लूक पोस्टर शेअर करून 'धमाल 4'चे शूटिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा केली. तेव्हापासून, प्रेक्षक रिलीज तारखेची प्रतीक्षा करत होते. ही प्रतीक्षा आज, 17 जानेवारी रोजी संपली. 'धमाल 4' ची रिलीज तारीख जाहीर झाली आहे. या उन्हाळ्यात हा चित्रपट थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटामध्ये रितेश देशमुख, अजय देवगण, अर्शद वारसी, जावेद जाफरी, रवी किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख आणि अंजली यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये असणार आहेत.

'धमाल 4'बद्दल : दरम्यान चित्रपटाच्या पोस्टरमधून शरद केळकर आणि विजय पाटकर गायब होते. या चित्रपटाचं चित्रीकरण मुंबई व्यतिरिक्त, माळशेज घाटमध्येही झालं आहे. या चित्रपटाची एक थीम आहे आणि त्यांच्या पात्रांना 'मास्टर्स ऑफ मिस्चीफ अँड लाफ्टर' असे टॅग देण्यात आले आहेत. मागील भागांप्रमाणे, 'धमाल 4' हा चित्रपट, अ‍ॅक्शन, थ्रिलर आणि कॉमेडी चित्रपट असणार आहे. पहिला भाग, 'धमाल' 2007मध्ये प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षकांकडून त्याला प्रचंड प्रेम मिळाले. प्रेक्षक आजही हा चित्रपट विसरलेले नाहीत. हा चित्रपट खूप गाजला होता. या चित्रपटाला आताही अनेकजण मोठ्या आवडीनं पाहातात. आता अनेकांना 'धमाल 4'कडून खूप अपेक्षा आहेत.

'धमाल 4' कधी प्रदर्शित होईल? : पहिल्या भागामध्ये अर्शद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, आशिष चौधरी आणि संजय दत्त यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. 'डबल धमाल' हा सीक्वेल 2011 मध्ये प्रदर्शित झाला, ज्यात कंगना राणौत आणि मल्लिका शेरावत या अभिनेत्री होत्या. यानंतर 'टोटल धमाल'मध्ये अजय देवगण, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता आणि बोमन इराणी हे स्टार्स होते. दरम्यान 'धमाल 4' गुलशन कुमार आणि टी-सीरीज प्रस्तुत, हा चित्रपट देवगण फिल्म्स, टी-सीरीज फिल्म्स, मारुती इंटरनॅशनल आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रॉडक्शन्स यांच्या संयुक्त विद्यमानं तयार केला जात आहे. इंद्र कुमार दिग्दर्शित हा चित्रपट 12 जून 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

संपादकांची शिफारस

