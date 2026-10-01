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2 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये 'दृश्यम 3'सह 'हे' चित्रपट होणार रिलीज, पाहा पहिल्या दिवशी ते किती करतील कमाई...

2 ऑक्टोबर हा दिवस आता प्रेक्षकांसाठी विशेष राहणार आहे. या दिवशी 'दृश्यम 3'सह काही विशेष चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर दाखल होणार आहे.

Some special films will be released in theaters on 2nd October
2 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होईल काही विशेष चित्रपट (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 2:57 PM IST

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हैदराबाद : 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय सुट्टी असते. 2 ऑक्टोबर रोजी शुक्रवार येत आहे, 3 ऑक्टोबर शनिवार आणि 4 ऑक्टोबर रविवार, हा सुट्टीचा आठवडा आहे, जे मनोरंजनासाठी उत्तम असणार आहे. आता या तिन्ही दिवशी अनेकजण आपल्या सुट्टीचा आनंद घेऊ शकतात. चित्रपट निर्माते या विशेष आठवड्यात आपले चित्रपट प्रदर्शित करणार आहेत. भारतातील सर्वात महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे अजय देवगण-अभिनीत 'दृश्यम: द कन्क्लुजन'. हॉलिवूड सुपरस्टार टॉम क्रूझचा ब्लॅक कॉमेडी ड्रामा 'डिगर' देखील प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान, दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील काही चित्रपटही 2 ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहेत. या 2 ऑक्टोबर रोजी कोणते चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'दृश्यम 3'चं ॲडव्हान्स बुकिंग आणि पहिल्या दिवसाची कमाई : अजय देवगण-अभिनीत 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' हा या फ्रँचायझीचा शेवटचा भाग आहे. अजय पुन्हा एकदा त्याच्या दमदार विजय साळगावकरच्या भूमिकेत प्रेक्षकाचं मन जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. सॅकनिलकनुसार, या चित्रपटानं आतापर्यंत ॲडव्हान्स बुकिंगमधून 37.38 कोटींची कमाई केली आहे. ब्लॉक केलेल्या जागा वगळता, चित्रपटाची कमाई 28.49 कोटी आहे. चित्रपटाची आतापर्यंत 3 लाखहून अधिक तिकिटे विकली आहेत. पहिल्याच दिवशी हा चित्रपट 10.4 कोटींचा टप्पा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे. या चित्रपटानं अजय देवगणच्या टॉप 10 ओपनर्समध्ये आधीच प्रवेश केला आहे आणि पुढील 24 तासांत तो या यादीत आणखी वर जाऊ शकतो. 'दृश्यम 2'नं पहिल्याच दिवशी 15.38 कोटी कमावले होते आणि 'पार्ट 3' तो विक्रम मोडू शकतो.

अजय देवगणचे टॉप 10 ओपनर्स

  • सिंघम अगेन: 43.70 कोटी
  • रेड 2 : 19.71 कोटी
  • धमाल 4 : 15.5 कोटी
  • दृश्यम 2: 15.38 कोटी
  • शैतान: 15.21 कोटी
  • भोला: 11.2 कोटी
  • दे दे प्यार दे 2: 9.45 कोटी
  • दृश्यम 3: 8.8 कोटी...
  • थँक गॉड: 8.1 कोटी
  • मैदान: 7.25 कोटी
  • सन ऑफ सरदार 2: 7.25 कोटी

'डिगर'साठी ॲडव्हान्स बुकिंग आणि पहिल्या दिवसाची कमाई : हॉलिवूड स्टार टॉम क्रूझ शेवटचा 2025मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'मिशन: इम्पॉसिबल - द फायनल रेकनिंग' या चित्रपटात दिसला होता. आता टॉम त्याच्या चाहत्यांसाठी 'डिगर' नावाचा एक वेगळ्या प्रकारचा चित्रपट घेऊन आला आहे, ज्यामध्ये तो एका वृद्ध व्यक्तीची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल. सॅकनिलकनुसार, टॉमच्या चित्रपटानं भारतातील ॲडव्हान्स बुकिंगमधून 73.23 लाख रुपये कमावले आहेत. ब्लॉक केलेल्या जागा वगळता, चित्रपटाने 31.20 लाख रुपयांची कमाई केली आहे. भारतात हा चित्रपट 20 ते 30 दशलक्ष रुपयांची ओपनिंग करेल अशी अपेक्षा आहे. जगभरात, हा चित्रपट 8 ते 12 दशलक्ष रुपयांची कमाई करेल अशी अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, 'डिगर'चे बजेट 1300 ते 1500 कोटी रुपये आहे.

इतर चित्रपटांची सुरुवातीची कमाई : 'दृश्यम 3' आणि 'डिगर' व्यतिरिक्त, वीर पहाडिया आणि अपारशक्ती खुराना यांचा रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट 'प्रेम कीमानू' (पहिल्या दिवशी 90 लाख ते 1 कोटी), संदीप किशन यांचा तमिळ ॲक्शन ॲडव्हेंचर चित्रपट 'सिग्मा' (पहिल्या दिवशी 4 ते 6 कोटी), ॲन हॅथवे, डकोटा जॉन्सन आणि जोश हार्टनेट यांचा हॉलिवूड सायकॉलॉजिकल थ्रिलर 'वेरिटी' (पहिल्या दिवशी 30 ते 35 मिलियन डॉलर), आणि फहाद फासिल यांचा तेलुगू फँटसी-कॉमेडी चित्रपट 'डोन्ट ट्रबल द ट्रबल' (पहिल्या दिवशी 1.5 ते 2 कोटी) कमाई करू शकते. हे सर्व चित्रपट 2 ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत.

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AJAY DEVGN
FILMS RELEASE ON OCT 2
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दृश्यम 3
DRISHYAM 3 DAY 1 COLLECTION

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