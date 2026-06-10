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अजय देवगणचा 'धमाल 4' 'या' दिवशी होणार रिलीज, वाचा सविस्तर

अजय देवगण आणि रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'धमाल 4' लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होणार आहे.

Dhamaal 4
'धमाल 4' (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 5:25 PM IST

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हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'धमाल 4'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटगृहातील प्रदर्शनाची तारीख अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. सुपरस्टार अजय देवगणनं बुधवारी चित्रपटाचे एक नवीन पोस्टर शेअर केले. त्यानं लोकप्रिय 'धमाल' फ्रँचायझीचा हा नवीन भाग 10 जुलै 2026 रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार असल्याचं सांगितलं. आता अनेकजण या चित्रपटाला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. याआधी मंगळवारी अजयनं आणखी एक पोस्टर शेअर केले होते. त्यात अजय देवगण आणि ज्येष्ठ अभिनेता संजय मिश्रा एका खडकाळ कड्यावरून लटकताना दिसत होते, ते दोघेही कदाचित खजिन्याच्या शोधात असल्याचं या पोस्टरवरून दिसून येत होते.

अजय देवगणनं शेअर केलं पोस्टर : दरम्यान हे पोस्टर शेअर करताना अजयनं लिहिलं,'या दोघांचे एकच ध्येय आहे - सोन्यावर ताबा मिळवणे.' इंद्र कुमार दिग्दर्शित 'धमाल 4'मध्ये या फ्रँचायझीची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली पुन्हा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटात खजिन्याचा शोध आणि भव्य-दिव्य विनोदी प्रसंगांचा समावेश असेल. या चित्रपटात अजय देवगण व्यतिरिक्त अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख आणि संजय मिश्रा यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये ईशा गुप्ता, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर आणि रवी किशन हे कलाकार देखील विशेष भूमिका साकारणार आहेत. 'धमाल' फ्रँचायझीची सुरुवात 2007मधील हिट चित्रपट 'धमाल'नं झाली होती. हा चित्रपट खूप गाजला होता. यानंतर 2011 मध्ये 'डबल धमाल' आणि 2019 मध्ये 'टोटल धमाल' हे चित्रपट आले. यांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली होती.

'धमाल 4'बद्दल : दरम्यान 'धमाल 4'ची निर्मिती अजय देवगण, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अशोक ठकेरिया, इंद्र कुमार, आनंद पंडित आणि कुमार मंगत पाठक यांनी केली आहे. 'धमाल 4 ' हा चित्रपट टी-सीरीजतर्फे देवगण फिल्म्स, मारुती इंटरनॅशनल आणि पॅनोरमा स्टुडिओजच्या सहकार्यानं सादर केला जाणार आहे. याआधी, रितेश देशमुखनेही या आगामी विनोदी चित्रपटातील आपल्या एका मजेशीर आणि वेगळ्या व्यक्तिरेखेचे ​​पोस्टर प्रदर्शित केले होते. त्या पोस्टरमध्ये रितेश दाट जंगलातील एका कड्याच्या टोकावरून लटकताना दिसत होता, तर घाबरलेली अंजली आनंद त्याला धरून ठेवण्यासाठी धडपडताना दिसत होती. या गोंधळात भर म्हणून, जवळच एक माकड लटकताना आणि त्याच्या पायाभोवती साप गुंडाळलेला दिसत होता. हे पोस्टर शेअर करताना रितेशनं लिहिलं, "आतापर्यंतच्या सर्वात अनियोजित आणि न थांबणाऱ्या 'ट्रेझर हंट'मध्ये (गुप्त खजिन्याच्या शोधात) सहभागी होण्यासाठी सज्ज व्हा."

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