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'दृश्यम 3'नं पहिल्याच दिवशी जगभरात उडवली खळबळ, जाणून घ्या किती केली कमाई

अजय देवगण अभिनीत 'दृश्यम 3'नं पहिल्याच दिवशी जगभरात चांगलीच कमाई केली आहे. या चित्रपटानं 24 तासात मोठा विक्रम केला आहे.

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'दृश्यम 3' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 11:45 AM IST

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हैदराबाद : अजय देवगण अभिनीत 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. या चित्रपटाच्या कमाईची सुरुवात जोरदार झाली आहे. तसेच परदेशात देखील हा चित्रपट धमाकेदार कमाई करत आहे. या चित्रपटाचं सोशल मीडियावर खूप कौतुक करण्यात आलं आहे. अभिषेक पाठक दिग्दर्शित चित्रपट सध्या प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करत आहे. सॅकनिल्कनुसार या चित्रटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच 2 ऑक्टोबरला 15,759 शोजमधून 66.75 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली.

'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' चित्रपटाची कमाई : यानंतर चित्रपटानं भारतातील एकूण 'ग्रॉस' कमाई 80.10 कोटी रुपये आणि एकूण 'नेट' कमाई 66.75 कोटी रुपये इतकी केली आहे. परदेशात या चित्रपटानं 15 कोटी रुपयांची 'ग्रॉस' कमाई केली असून, त्यामुळं या चित्रपटाचं जगभरातील एकूण गॉस कलेक्शन 95.10 कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. आता हा चित्रपट शनिवारी आणि रविवारी चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. या चित्रपटाला या दोन दिवसांमध्ये चांगलाच फायदा होईल याबद्दल म्हटलं जात आहे.

अजयचा जगभरातील 8वा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : पहिल्याच दिवशी जगभरात 95.10 कोटींची कमाई करून, या क्राईम थ्रिलरनं बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळवलं आहे. हा चित्रपट कोविडनंतरच्या काळात अजय देवगणच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप 10 चित्रपटांच्या यादीत आला आहे. या चित्रपटानं 'मैदान' (70.29 कोटी रुपये) आणि 'सन ऑफ सरदार 2' (65.38 कोटी रुपये) यांच्या कमाईला मागे टाकलंय. हा चित्रपट वीकेंडपर्यंत 'भोला' आणि 'दे दे प्यार दे 2' यांनाही मागे टाकेल असं सध्याच चित्र दिसत आहे.

'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन'बद्दल : अजय देवगण व्यतिरिक्त, या चित्रपटामध्ये तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता आणि रजत कपूर हे कलाकर आहेत. याशिवाय यावेळी या चित्रपटाच्या पार्ट 3मध्ये देखील जयदीप अहलावत आणि प्रकाश राज यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. तसेच चित्रपटामध्ये दिग्दर्शन अभिषेक पाठक यांनी अनेक रोमांचक रहस्य टाकले आहेत, यामुळं प्रेक्षकाचं खूप मनोरंजन होत आहे.

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