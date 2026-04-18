'तान्हाजी' आणि 'संभाजी' यांनी दिल्या शुभेच्छा ‘राजा शिवाजी’ ला!

अभिनेता रितेश देशमुखला त्याचा आगामी चित्रपट ‘राजा शिवाजी’साठी अजय देवगण आणि विकी कौशल यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Raja Shivaji movie
'राजा शिवाजी' चित्रपट (पोस्टर)
Published : April 18, 2026 at 2:21 PM IST

हैदराबाद : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रमुख शिलेदारांपैकी एक म्हणजे तान्हाजी मालुसरे. शिवखंडात घडलेल्या अनेक घटनांभोवती बरेच चित्रपट निर्माण झाले. छत्रपती शिवाजी महाराज, बाजीप्रभू देशपांडे, हंबीरराव मोहिते यांच्यावर सिनेमे बनलेत त्याचप्रमाणे तान्हाजी मालुसरे यांच्या जीवनावर आधारित देखील चित्रपट बनला आहे, 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर'. या चित्रपटात अजय देवगणनं प्रमुख भूमिका साकारली होती. ओम राऊत यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या या चित्रपटाला भरपूर यश मिळालं. आता रितेश देशमुख घेऊन येताहेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर आधारित नवीन चित्रपट 'राजा शिवाजी’, ज्यात त्यांनी प्रमुख भूमिका केलीय तसेच चित्रपटाचे दिग्दर्शनही केलंय.


तसं बघायला गेलं तर अजय देवगण आणि रितेश देशमुख यांची घट्ट मैत्री आहे. त्यांनी एकत्र केलेला 'रेड 2' प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. नुकताच 'राजा शिवाजी’चा टीझर प्रदर्शित झाला आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक नामांकित कलाकारांकडून याचं कौतुक झालं. अजय देवगणनं 'तान्हाजी' मार्फत रितेश देशमुखच्या ‘राजा शिवाजी’ला मानाचा मुजरा दिलाय.

ajay devgn
अजय देवगण (पोस्टर)
vicky kaushal
विकी कौशल (पोस्टर)

अजय देवगण प्रतिक्रिया चर्चेत : मराठी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता-दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांचा बहुचर्चित ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. नुकतीच प्रदर्शित झालेली चित्रपटाची झलक पाहून प्रेक्षकांसोबतच चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांमध्येही या भव्य प्रकल्पाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. या टीझरनंतर अनेक कलाकारांनी शुभेच्छा दिल्या असताना, बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगण यांची प्रतिक्रिया विशेष चर्चेत आली आहे. 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर'’मधून मराठ्यांच्या पराक्रमाची गाथा साकारलेले अजय देवगण यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली असून, चाहत्यांकडून या प्रतिक्रियेला ‘तान्हाजीकडून शिवरायांना दिलेला सन्मान’ असं म्हटलं जात आहे.

विकी कौशलनं दिल्या शुभेच्छा : गेल्या वर्षी मराठा सम्राट छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित, लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित 'छावा' हा चित्रपट येऊन गेला, ज्यानं बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केली. विकी कौशलनं यात छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका साकारली होती. विकी कौशल यांनेही 'राजा शिवाजी' मनःपूर्वक शुभेच्छा देत 'आबासाहेब' अशी प्रतिक्रिया देत आदर व्यक्त केला. अजय देवगण आणि विकी कौशल यांच्या या शुभेच्छांमुळं सिनेमाबद्दल सकारात्मक चर्चा रंगली आहे. रितेश देशमुख अभिनीत आणि दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटात अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, विद्या बालन, फरदीन खान, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर आदींच्या महत्वपूर्ण भूमिका आहेत. हा चित्रपट महाराष्ट्र दिनी म्हणजेच 1 मे ला प्रदर्शित होत आहे.

