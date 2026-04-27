अजय देवगणनं रोहित शेट्टी दिग्दर्शित 'गोलमाल 5'च्या ऊटीमधील शूटिंगचं वेळापत्रकसह झलक केली शेअर
अजय देवगणनं 'गोलमाल 5'मधील एक मॉन्टेज व्हिडिओ शेअर केला असून चित्रपटाच्या शूटिंगची सुरुवात झाल्याची माहिती दिली आहे.
Published : April 27, 2026 at 5:30 PM IST
हैदराबाद : 'गोलमाल 5'च्या अपडेट्सची आतुरतेनं वाट पाहणाऱ्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता रोहित शेट्टीनं या कॉमेडी फ्रँचायझीच्या शूटिंगला सुरुवात केली आहे. अजय देवगननं 'गोलमाल 5'च्या शेड्यूलची एक झलक शेअर केली आहे. आता यानंतर चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे. 27 एप्रिल रोजी, अजय देवगननं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर 'गोलमाल 5'च्या स्टारकास्टची एक झलक शेअर केली आणि चाहत्यांना माहिती दिली की 'गोलमाल 5'च्या पुढील भागाचं शूटिंग सुरू झालंय. त्यानं ऊटीमधील एक मजेशीर व्हिडिओ मॉन्टेज शेअर केला, ज्यामध्ये अर्शद वारसी, तुषार कपूर, शर्मन जोशी, श्रेयस तळपदे आणि कुणाल खेमू दिसत आहेत.
अजय देवगणची पोस्ट : अजयनं अर्शद, तुषार, शर्मन, श्रेयस आणि कुणालसोबतचा स्वतःचा एक फोटोही पोस्ट केला. यात हे कलाकार त्या प्रसिद्ध फाईव्ह-सीटर बाईकबरोबर पोझ देताना दिसत आहेत, जी या चित्रपट फ्रँचायझीचा एक महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. अजयनं हा मजेशीर व्हिडिओ मॉन्टेज इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आणि त्याला कॅप्शन दिलं, "यावेळी राईड मोठी आहे आणि मनोरंजन त्याहूनही मोठे असेल.'गोलमाल 5'चे ऊटी शेड्यूल, मुलांसोबत."
ऊटी शेड्यूल : रोहित शेट्टीनेही तोच मॉन्टेज व्हिडिओ शेअर केला आहे आणि त्याला '20 वर्षांचा सकारात्मक प्रवास पुढे. 'गोलमाल 5'. ऊटी शेड्यूल.' असं कॅप्शन दिलंय. ऊटी शेड्यूलवरून असे दिसते की, रोहित शेट्टी सुंदर बाह्य ठिकाणी भव्य प्रमाणात उत्साही दृश्यांचे शूटिंग करण्यात व्यग्र आहे. या क्लिपमधून शर्मन जोशीचे 'गोलमाल 5'मध्ये पुनरागमन झाल्याचेही दिसून येते. तो 2006च्या मूळ चित्रपटाचा भाग होता, ज्यात त्यानं लक्ष्मणची भूमिका साकारली होती. अजय देवगण, अर्शद वारसी, जोशी आणि तुषार कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला मूळ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला होता. गेल्या काही वर्षांत, 'गोलमाल' फ्रँचायझी बॉलिवूडच्या सर्वात ओळखल्या जाणाऱ्या विनोदी ब्रँडपैकी एक बनली आहे.
'गोलमाल'नंतर चार सीक्वेल आले : 2008मध्ये प्रदर्शित झालेला 'गोलमाल रिटर्न्स', 2010मध्ये प्रदर्शित झालेला 'गोलमाल 3' आणि 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'गोलमाल अगेन'. या सर्वांना प्रेक्षक आणि चाहत्यांकडून समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली.'गोलमाल 5'ची निर्मिती रोहित शेट्टी पिक्चर्सने टी-सीरीजच्या सहकार्यानं केली आहे. चित्रपटाची कथा अद्याप गुप्त ठेवण्यात आली असली तरी, रोहित शेट्टीनं नुकतेच पुष्टी केली आहे की, आगामी चित्रपटात अक्षय कुमार देखील एक महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे.