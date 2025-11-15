Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / entertainment

अजय देवगण आणि रकुलप्रीत स्टारर 'दे दे प्यार दे २'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी केली 'इतकी' कमाई

अजय देवगण आणि रकुलप्रीत यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'दे दे प्यार दे २'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या...

De de pyaar de 2
'दे दे प्यार दे २' ('दे दे प्यार दे 2'चं पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 12:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेता अजय देवगण , अभिनेत्री रकुलप्रीत आणि आर. माधवन स्टारर ' दे दे प्यार दे २' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटामध्ये गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी आणि मीजान जाफरी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. दरम्यान २०१९मध्ये ' दे दे प्यार दे' आला होता. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. या चित्रपटला रुपेरी पडद्यावर खूप यश मिळालं होतं. आता २०२५मध्ये या चित्रपटाचा सीक्वेल आला आहे. ' दे दे प्यार दे २' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करत आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

' दे दे प्यार दे २' चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : ' दे दे प्यार दे २' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हे अंशुल शर्मा यांनी केलं आहे. सॅकनिल्कच्या मते पहिल्या दिवशी या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ८.५ कोटींचं कलेक्शन केलं. हा विनोदी चित्रपट असल्यानं कलेक्शनमध्ये वाढ होईल असा अंदाज आता व्यक्त केला जात आहे. तसेच या चित्रपटामधील कलाकारांचा अभिनय हा अनेकांना आवडत आहे. आता हा चित्रपट शनिवार आणि रविवारी चांगली कमाई करेल असं म्हटलं जात आहे.

चित्रपटाची कहाणी काय आहे? : 'दे दे प्यार दे २' या चित्रपटाची कहाणी २७ वर्षीय आयेशा (रकुल प्रीत सिंग) पासून सुरू होते, जी तिच्या वयाच्या दुप्पट, ५२ वर्षीय घटस्फोटित एनआरआय गुंतवणूकदार आशिष मेहरा (अजय देवगण) च्या प्रेमात पडते. ती तिच्या पालकांना आणि कुटुंबाला नातेवाईकांना त्याला स्वीकारण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असते, मात्र तिचे कुटुंब तिचे मन जिंकण्यासाठी एका देखण्या तरुणाला घेऊन येतात. या चित्रपटाची कहाणी याचभोवती फिरताना दिसते. यानंतर शेवटी आयेशाचं मन या चित्रपटामध्ये कोण जिंकेल. ती कोणाची वधू कोण बनवेल, हे हा चित्रपट पाहून तुम्हाला उत्तर मिळेल. दरम्यान हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग स्टारर 'दे दे प्यार दे 2'ची रिलीज डेट आली समोर...
  2. 'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर होईल प्रसारित, कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या...
  3. 'सन ऑफ सरदार २' आणि 'धडक २'चे एक्स रिव्ह्यूज, वाचा सविस्तर...

TAGGED:

DE DE PYAAR DE 2
DE DE PYAAR DE 2 BOX OFFICE
BOX OFFICE COLLECTION DAY 1
दे दे प्यार दे २
AJAY DEVGN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.