अजय देवगण आणि रकुलप्रीत स्टारर 'दे दे प्यार दे २'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी केली 'इतकी' कमाई
अजय देवगण आणि रकुलप्रीत यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'दे दे प्यार दे २'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 12:03 PM IST
मुंबई - अभिनेता अजय देवगण , अभिनेत्री रकुलप्रीत आणि आर. माधवन स्टारर ' दे दे प्यार दे २' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटामध्ये गौतमी कपूर, इशिता दत्ता, जावेद जाफरी आणि मीजान जाफरी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. दरम्यान २०१९मध्ये ' दे दे प्यार दे' आला होता. हा चित्रपट प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. या चित्रपटला रुपेरी पडद्यावर खूप यश मिळालं होतं. आता २०२५मध्ये या चित्रपटाचा सीक्वेल आला आहे. ' दे दे प्यार दे २' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करत आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
' दे दे प्यार दे २' चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : ' दे दे प्यार दे २' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हे अंशुल शर्मा यांनी केलं आहे. सॅकनिल्कच्या मते पहिल्या दिवशी या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ८.५ कोटींचं कलेक्शन केलं. हा विनोदी चित्रपट असल्यानं कलेक्शनमध्ये वाढ होईल असा अंदाज आता व्यक्त केला जात आहे. तसेच या चित्रपटामधील कलाकारांचा अभिनय हा अनेकांना आवडत आहे. आता हा चित्रपट शनिवार आणि रविवारी चांगली कमाई करेल असं म्हटलं जात आहे.
चित्रपटाची कहाणी काय आहे? : 'दे दे प्यार दे २' या चित्रपटाची कहाणी २७ वर्षीय आयेशा (रकुल प्रीत सिंग) पासून सुरू होते, जी तिच्या वयाच्या दुप्पट, ५२ वर्षीय घटस्फोटित एनआरआय गुंतवणूकदार आशिष मेहरा (अजय देवगण) च्या प्रेमात पडते. ती तिच्या पालकांना आणि कुटुंबाला नातेवाईकांना त्याला स्वीकारण्यास पटवून देण्याचा प्रयत्न करत असते, मात्र तिचे कुटुंब तिचे मन जिंकण्यासाठी एका देखण्या तरुणाला घेऊन येतात. या चित्रपटाची कहाणी याचभोवती फिरताना दिसते. यानंतर शेवटी आयेशाचं मन या चित्रपटामध्ये कोण जिंकेल. ती कोणाची वधू कोण बनवेल, हे हा चित्रपट पाहून तुम्हाला उत्तर मिळेल. दरम्यान हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी करत आहेत.
