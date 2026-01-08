ETV Bharat / entertainment

अजय देवगण - रकुल प्रीत सिंग स्टारर 'दे दे प्यार दे 2' होईल 'या' दिवशी ओटीटीवर रिलीज...

अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग अभिनीत 'दे दे प्यार दे 2' आता ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे.

De De Pyaar De 2 OTT Release
'दे दे प्यार दे 2' ओटीटी रिलीज (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 5:15 PM IST

मुंबई : अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा चित्रपट आता प्रेक्षक घरी बसून पाहू शकतात. 'दे दे प्यार दे 2' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणार आहे. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी रिलीज झाला होता. दरम्यान 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. या चित्रपटामध्ये अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग व्यतिरिक्त आर. माधवन आणि मीजान जाफरी यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. अजय देवगणचा हा चित्रपट काहीजणांना पसंत पडला होता, तर काहींनी या चित्रपटाला चांगले नसल्याचे म्हटले होते. म्हणजेच या चित्रपटाला प्रेक्षकांच्या समिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या होत्या. 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपट 9 जानेवारी रोजी नेटफ्लिक्सवर तुम्ही पाहू शकता. या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना भरपूर कॉमेडी पाहायला मिळेल.

'दे दे प्यार दे 2' ओटीटी रिलीज : दरम्यान या चित्रपटाचे स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स आहे. आता सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं आहे, 'मला कुटुंबाला भेटायचे आहे, कारण आता मुलीची पाळी आहे. 9 जानेवारी रोजी नेटफ्लिक्सवर 'दे दे प्यार दे 2 पाहा.' आता अनेकजण या पोस्टवर आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत, असं त्याच्या प्रतिक्रियांवरून सिद्ध होत आहे. 'दे दे प्यार दे 2' या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 100 ते 135 असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटामध्ये सर्वाधिक फी ही अजय देवगणनं घेतली होती. त्यानं या चित्रपटासाठी सुमारे 40 कोटी घेतले होते. यानंतर आर. माधवन 9 कोटी, रकुल प्रीत सिंगनं 4.5 कोटी, जावेद जाफरीनं 2 कोटी घेतल्याचं म्हटलं जाते.

'दे दे प्यार दे 2' चित्रपटाबद्दल : हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर त्याचे बजेट वसूल करू शकला नाही. या चित्रपटानं देशांतर्गत बॉक्स ऑफिस 74.22 कोटींची कमाई केली होती. यानंतर जगभरात या चित्रपटानं 111.6 कोटींचं कलेक्शन केलं होतं. या चित्रपटामध्ये अजय देवगणनं आशिष नावाच्या व्यक्तीची भूमिका केली होती. यानंतर रकुल प्रीत सिंगनं आयेशा, आर. माधवननं राजजी आणि गौतमी कपूरनं अंजूची भूमिका केली होती. या चित्रपटामध्ये हे दोघेही रकुल प्रीत सिंगचे पालक दाखविले होते. चित्रपटामध्ये आशिष हा आयेशापेक्षा खूप वयानं मोठा असतो. यानंतर आशया ही आपल्या पालकांना लग्नासाठी विचारते, कारण तिला आशिष खूप जास्त आवडत असतो, मात्र तिच्या पालकांना हे लग्न मान्य नसते. त्यामुळं आशयाचे पालक त्यांना वेगळे करण्यासाठी कट रचतात. या चित्रपटाची कहाणी मजेशीर आहे.

संपादकांची शिफारस

