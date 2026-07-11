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अजय देवगण आणि रितेश देशमुख अभिनीत 'धमाल 4'नं बॉक्स ऑफिसवर केली दमदार सुरुवात, जगभरात झाली 'इतकी' कमाई...

अजय देवगण आणि रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'धमाल 4'नं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे.

Dhamaal 4
'धमाल 4' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 11:27 AM IST

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हैदराबाद : 'धमाल 4'नं चित्रपटगृहांमध्ये जबरदस्त सुरुवात केली आहे. या चित्रपटाच्या पहिल्या दिवसाच्या कमाईनं सुरुवातीच्या अंदाजांनाही मागे टाकलंय. 10 जुलै रोजी प्रदर्शित झालेला इंद्र कुमार दिग्दर्शित या चित्रपटात अभिनेता अजय देवगण, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवी किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजली आनंद, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता आणि विजय पाटकर यांच्या भूमिका आहेत. 'सॅकनिल्क'च्या सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार, 'धमाल 4'नं भारतात 10669 शोजमधून अंदाजे 13.75 कोटी रुपयांचं नेट कलेक्शन केलं आहे. तसेच या चित्रपटाचे एकूण ग्रॉस कलेक्शन 16.50 कोटी रुपयांचे झालं. दरम्यान परदेशात या चित्रपटानं 5 कोटी रुपयांची कमाई केली. 'धमाल 4' चित्रपटाची पहिल्या दिवसाची जागतिक कमाई अंदाजे 21.50 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

'धमाल 4'नं केली या क्षेत्रांमध्ये अधिक कमाई : दरम्यान चित्रपटाच्या पहिल्या दिवसाची कमाईची सुरुवात चांगली झाली आहे. तसेच या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर देखील खूप कौतुक होत आहे, त्यामुळं हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये चांगली कमाई करेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. 'धमाल 4' चित्रपटानं अधिक कमाई महाराष्ट्र आणि दिल्ली या मोठ्या शहरांमध्ये केली आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांच्या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याशिवाय या फ्रँचायझीचा चाहता वर्ग नेहमीच मोठा राहिला आहे. 'धमाल' हा खूप मजेदार चित्रपट असून याला संपूर्ण कुटुंब देखील पाहू शकतो.

'धमाल 4' चित्रपटाबद्दल : बॉक्स ऑफिसवर अनेक चित्रपटांची गर्दी असतानाही 'धमाल 4'ची ही सुरुवात खूप विशेष ठरली आहे. हा चित्रपट अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल', आलिया भट्टचा 'अल्फा', तेलुगू ॲक्शन ड्रामा 'लेनिन' आणि हॉलिवूड चित्रपट 'इव्हिल डेड: बर्न' व लाइव्ह-ॲक्शन 'मोआना' यांच्याशी बॉक्स ऑफिसवर स्पर्धा करत आहे. तसेच अजय देवगणचा विनोदी चित्रपट त्या दिवशी प्रदर्शित झालेल्या नवीन चित्रपटांमध्ये सर्वाधिक कमाई करणार ठरला आहे. प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि लोकांकडून होणाऱ्या चांगल्या प्रसिद्धीमुळं शनिवार आणि रविवारी या चित्रपटाच्या कमाईत मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

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