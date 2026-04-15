अजय-अतुल यांनी ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील 'छत्रपती' अँथमसाठी वापरले 80 गायक!
अजय-अतुल यांनी ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील 'छत्रपती' अँथम हे 80 गायकांसह गायलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 15, 2026 at 1:24 PM IST
हैदराबाद: छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या हिंदवी स्वराज्याचा गौरवशाली इतिहास आता दिग्दर्शक-अभिनेता रितेश देशमुख यांच्या नजरेतून 'राजा शिवाजी’तून प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. या चित्रपटाची अजून एक खासियत म्हणजे याचे संगीत, भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून देणारे संगीतकार, अजय अतुल यांचे आहे. याआधी
अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेली ‘झिंगाट’, ‘नटरंग उडाला’, ‘मल्हारी’ आणि ‘देवा श्री गणेशा’ यांसारखी गाणी प्रचंड गाजली आहेत. त्यांच्या संगीतात पारंपरिक ढंग आणि आधुनिकता यांचा सुंदर मिलाफ दिसून येतो. त्यांनी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'राजा शिवाजी’ चित्रपटातील 'छत्रपती' अँथममधून संगीतबद्ध सलामी दिली आहे.
'छत्रपती' गाणं रिलीज : भारतीय इतिहासातील तेजस्वी अध्याय असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनगौरवावर आधारित ‘राजा शिवाजी’ या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटातील पहिले गीत 'छत्रपती' अधिकृतरीत्या प्रेक्षकांसमोर आले आहे. ‘जिओ स्टुडिओज’ आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ यांच्या संयुक्त निर्मितीतून साकारलेलं हे अँथम देश म्युझिक आणि वॉर्नर म्युझिक इंडियामार्फत प्रदर्शित करण्यात आले असून, ते एक भव्य आणि भावस्पर्शी संगीत अनुभव ठरत आहे.
'छत्रपती' गाण्याबद्दल : हे गीत केवळ संगीतापुरते मर्यादित नसून, त्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याची, स्वाभिमानाची आणि हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेमागील प्रेरणादायी प्रवासाची प्रभावी मांडणी करण्यात आली आहे. अजय-अतुल यांच्या दमदार संगीताला, अजय गोगावले यांच्या ताकदीच्या आवाजाची जोड लाभली आहे, ज्यामुळं या अँथमला एक वेगळाच उंची प्राप्त झाली आहे. हिंदी आवृत्तीसाठी गीतकार मनोज मुंतशिर यांनी शब्दरचना केली असून, त्यात भारतीय अस्मितेचा ठसा स्पष्टपणे जाणवतो. सुमारे 80 गायकांच्या सहभागामुळं या गीताची भव्यता अधिकच खुलून आली आहे. या अँथममधील प्रत्येक स्वर आणि ताल श्रोत्यांच्या मनात देशाभिमान जागवतो. हे गीत ऐकताना प्रेक्षकांना इतिहासातील त्या वैभवशाली काळाची अनुभूती मिळते, जिथे पराक्रम, त्याग आणि स्वराज्याची जाज्वल्य भावना अधोरेखित होते. संगीत आणि भावनांचा सुंदर संगम साधत हे गाणं एक वेगळाच अनुभव देतं. या गाण्याच्या दृश्य मांडणीतही तितकीच भव्यता पाहायला मिळते. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक रेमो डिसूझा यांनी या अँथमचे नृत्यदिग्दर्शन केलं असून, प्रत्येक फ्रेममधून उर्जा, अभिमान आणि एकात्मतेची जाणीव प्रखरपणे व्यक्त होते. भव्य सेट्स, प्रभावी सादरीकरण आणि भावनिक आविष्कार यामुळं हे गीत अधिक परिणामकारक ठरते.
अजय-अतुल गाण्याबद्दल दिली माहिती : अजय-अतुल यांनी या गाण्याविषयी सांगितलं की, “हे अँथम तयार करताना आम्हाला केवळ भव्यता साधायची नव्हती, तर त्यात प्रामाणिक भावना आणि आदर व्यक्त होणं महत्त्वाचं होतं. प्रत्येक सूरामध्ये आम्ही त्या ऐतिहासिक वारशाचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे गाणं ऐकताना श्रोत्यांच्या अंगावर शहारे आले, तर तेच आमचं यश आहे.” रितेश विलासराव देशमुख यांच्या लेखन-दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत. यात संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलिया देशमुख आणि स्वतः रितेश देशमुख यांचा समावेश आहे.
चित्रपट कधी होईल रिलीज : इतिहासाची भव्यता, भावनिक खोली आणि प्रेरणादायी कथानक यांचा मिलाफ असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक खास अनुभव ठरणार आहे. ‘जिओ स्टुडिओज’ प्रस्तुत आणि ‘मुंबई फिल्म कंपनी’ निर्मित, ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख निर्मित ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये जगभर प्रदर्शित होणार आहे.
हेही वाचा :