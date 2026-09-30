ऐश्वर्या राय बच्चननं पापाराझींबरोबर 'ग्रुप सेल्फी'साठी दिली पोझ, व्हिडिओ व्हायरल
अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ती पापाराझींबरोबर 'ग्रुप सेल्फी'साठी पोझ देताना दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 12:55 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन मंगळवारी रात्री पापाराझींशी अतिशय मनमिळाऊपणे संवाद साधताना दिसली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, पॅरिस फॅशन वीकवरून परतल्यानंतर आपल्या कारकडे ऐश्वर्या जात होती. यावेळी एका चाहत्याला ऑटोग्राफ देताना आणि त्यानंतर तिथे फोटो काढण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या पापाराझींना अभिवादन करताना अभिनेत्री दिसली.
ऐश्वर्या राय बच्चननं दिली सुचना : वैयक्तिक फोटोसाठी पोझ देण्याऐवजी, अभिनेत्रीनं पापाराझींना एक सूचना दिली. ती म्हणाली, "या, आपण सगळे मिळून एक फोटो काढूया." ऐश्वर्याच्या या कृतीमुळं पापाराझींना खूप आनंद झाला, तसेच फोटोमध्ये सर्वांचा समावेश असावा याबद्दल तिनं काळजी घेतली होती. ऐश्वर्या नुकतीच पॅरिसहून परतली आहे, जिथे तिने 'वेलवेट'च्या आकर्षक पोशाखात आणि त्यावर 'क्रिस्टल' जडित 'केप' परिधान करून रॅम्प वॉक केला होता.
ऐश्वर्या राय बच्चनच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल : दरम्यान 2007मध्ये अभिनेता अभिषेक बच्चनशी विवाह झालेली ही अभिनेत्री आपल्या प्रेमळ स्वभावासाठी ओळखली जाते. दरम्यान पापाराझींसोबतचे अभिनेत्रीचे संबंध खूप विशेष आहे, तर तिची सासू जया बच्चन यांचे पापाराझींसोबतचे संबंध गुंतागुंतीचे आहे, कारण जया बच्चन पापाराझींना अनेकदा फटकारताना दिसते , त्यामुळं त्या चर्चेत असतात. जया यांनी पापाराझींवर आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली आहे. फोटोसाठी पापाराझी योग्य अंतर राखत नसल्याचं आणि अनेकदा माघारी काही गोष्टी करतात, याबद्दल जया यांनी अनेकदा म्हटलं आहे. दरम्यान, ऐश्वर्या नुकतीच पॅरिसला जाताना विमानतळावर दिसली होती, तेव्हा तिच्याबरोबर तिची मुलगी आराध्या नव्हती, ज्यामुळं ती चर्चेत आली होती. अनेक कार्यक्रम आणि प्रवासादरम्यान ती आपल्या मुलीला घेऊन जात असते, परंतु यावेळी मात्र ती सोबत नसल्याचं दिसून आलं. तसेच अभिनेत्रीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती अभिनयातून जाणीवपूर्वक विश्रांती घेत आहेत. सध्या तिच्या कोणत्याही नवीन चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली नाही. अभिनेत्री शेवटी 2023मध्ये मणिरत्नम यांचा तमिळ ऐतिहासिक चित्रपट 'पोन्नियिन सेल्वन: पार्ट 2'मध्ये दिसली होती. हा चित्रपट खूप गाजला होता.