ETV Bharat / entertainment

सतेन्द्र सोनीच्या भावूक व्हिडिओनंतर ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशनकडून 'पेड पालखी' निर्मात्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची झाली मागणी

'लापता लेडीज' आणि 'मिर्झापूर'मध्ये काम केलेला सत्येंद्र सोनीला आता ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशनचा पाठिंबा मिळाला आहे.

Satendra Soni
सतेन्द्र सोनी (Photo : ANI - laapataa ladies movie scenes screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 28, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 'लापता लेडीज' आणि 'मिर्झापूर'मध्ये काम केलेला अभिनेता सत्येंद्र सोनीनं 'पेड पालकी' या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ठरलेले मानधन दिलं नाही आणि आपल्याला धमकावलं, असा आरोप केल्यामुळं हा मुद्दा आता गंभीर झाला आहे. यावर, 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन' (AICWA)नं सत्येंद्र सोनीला पाठिंबा दिला आहे. 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन'नं मध्य प्रदेश सरकारकडं या निर्मात्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.'एक्स'वर जारी केलेल्या निवेदनात AICWA नं म्हटलं आहे की, 'सत्येंद्र सोनी यांनी शेअर केलेला भावूक व्हिडिओ त्यांनी सहन केलेल्या वेदना आणि त्रासाचे दर्शन घडवतो. त्यांचे आरोप भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकार आणि कामगारांना मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतात. कोणत्याही कलाकाराला किंवा कामगाराला अशा वागणुकीला सामोरे जावे लागू नये.'

अधिकृत निवेदनात काय म्हटलं आहे : 'अनेक कामगार आणि कलाकारांचा असा आरोप आहे की, त्यांना कामाचं आश्वासन देऊन चित्रपट शूटिंगसाठी बोलावलं जातं, मात्र यानंतर मानधन मिळण्यास विलंब होतो किंवा ते नाकारले जाते. तसेच, जेव्हा ते त्यांचे हक्काचे पैसे मागतात, तेव्हा त्यांना धमकावले जाते. अशा तक्रारींकडे गांभीर्यानं लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपला भावूक व्हिडिओ सार्वजनिक करून सत्येंद्र सोनी यांनी या समस्या सर्वांसमोर मांडल्या आहेत आणि कलाकार आणि कामगारांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, त्यावर प्रकाश टाकला आहे." तसेच त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारला या आरोपांची त्वरित दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केलंय. याशिवाय प्रत्येक कामगार आणि कलाकार सन्मान, वेळेवर मानधन आणि धमकावणीपासून संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे, असल्याचेही त्यांनी नमूद केलंय.

मला वाटलं की माझं अपहरण केलं जात आहे : सत्येंद्रनं आरोप केला की, तो चालत असताना पुष्पेंद्र सिंग आणि त्यांची पत्नी प्रगती चौहान यांनी त्यांच्या कारमधून त्याचा पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. अभिनेत्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पाहताच त्या दोघांनी रस्त्याच्या मधोमध त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यानं पुढं असाही दावा केला की, प्रगती यांनी त्याला कारच्या मागील सीटवर ओढले आणि त्याचा मोबाईल फोन हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. त्याला असं वाटलं की त्याचं अपहरण केलं जातंय. दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये, त्यानं आपल्या चाहत्यांना कळवलं की, त्या कठीण प्रसंगात अनेक अडचणींचा सामना केल्यानंतर ते सुखरूप मुंबईला पोहोचले आहे. सत्येंद्रचा आरोप केला की, 'पेड पालकी'च्या निर्मात्यांनी त्याला मारहाण करण्यापूर्वी आणि धमकावण्यापूर्वी त्याचं पूर्ण मानधन दिलं नाही.

हेही वाचा :

  1. 'लापता लेडीज' फेम सत्येंद्र सोनीची शूटिंग सेटवरून झाली हलपट्टी, व्हिडिओ शेअर करून केलं दु:ख व्यक्त...

TAGGED:

SATENDRA SONI
SATENDRA SONI ALLEGED
FIR AGAINST PED PALKI MAKERS
सतेन्द्र सोनी
SATENDRA SONI EMOTIONAL VIDEO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.