अहान पांडे आणि अनीत पड्डा स्टारर 'सैयारा'चं होणार वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर...

अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'सैयारा'चं आता वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होणार आहे.

Saiyaara Movie
'सैयारा' चित्रपट (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 12, 2025 at 4:37 PM IST

1 Min Read
मुंबई - यावर्षात एकामागून एक भडक ब्लॉकबस्टर चित्रपट येत आहेत, २०२५मधील 'सैयारा' सर्वात मोठी प्रेमकहाणी ठरला. रुपेरी पडद्यावर धमाल केल्यानंतर हा चित्रपट अधिक मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी सज्ज आहे. महानगरांबरोबरच दूरदूरच्या गावांमध्ये देखील लोकांना चित्रपट आता पाहायला मिळणार आहे, 'सैयारा'चं वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर होणार आहे. सोनी मॅक्सनं आपल्या इन्स्टाग्राम पेजवरून या प्रीमियरची माहिती देत सांगितलं की, हा चित्रपट २० डिसेंबर रोजी रात्री ८:०० वाजता फक्त सोनी मॅक्सवर प्रसारित करण्यात येईल. मोहित सूरी द्वारा दिग्दर्शित आणि यश राज फिल्म्स निर्मित 'सैयारा' एक सांगीतिक रोमॅंटिक चित्रपट आहे. या चित्रपटात अहान पांडे आणि अनीत पड्डा यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. या दोन्ही कलाकारांचा अभिनय लोकांनी डोक्यावर उचलून धरला, त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित होताच देशभरात या दोघांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.

'सैयारा'चं होणार वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर : भारतीय प्रेक्षकांना पहिल्यापासून मोठ्या प्रेम कहाण्यांचे आकर्षण वाटत आलं आहे. अनेकजण प्रेम कहाणी बघणे पसंत करतात. चिरस्थायी रोमान्स दाखवून ‘सैयारा’नं लोकांची ही आस पूर्ण केली. या चित्रपटात कृष कपूर (अहान पांडे) हा संगीत-वेडानं झपाटलेला संगीतकार आणि वाणी बत्रा (अनीत पड्डा) या सौम्य स्वभावी कवयित्रीच्या प्रेमात पडतो. संगीत आणि कलेवरील प्रेमामुळं ते दोघे जवळ येतात. जेव्हा कृषला समजते की, वाणी अल्झायमर सारख्या असाध्य रोगाशी झगडते आहे, तेव्हा त्याचे तिच्यावरील प्रेम आटत नाही, उलट तो तिच्याबरोबर खंबीरपणे उभे राहणे पसंत करतो. हीच या चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना आहे की, खरे प्रेम हे सर्व कष्टांच्या पलीकडे जाणारे असते.

‘सैयारा’ची गाणं : चित्रपट संपल्यानंतर देखील चित्रपटाचे संगीत तुमच्या मनात रुंजी घालत राहते. या चित्रपटामधील शीर्षक गीत तर फारच गाजले आहे. ख्रिसमस जवळच आला आहे अशावेळी प्रेमानं ओथंबलेला, भावुक करणारा आणि रोमॅंटिक ‘सैयारा’ चित्रपट तुम्ही आपल्या कुटुंबाबरोबर पाहू शकता. हा चित्रपट पाहून अनेकजण चित्रपटगृहांमध्ये भावनिक झाले होते. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई केली होती.

संपादकांची शिफारस

