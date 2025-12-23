28 वर्षीय अभिनेत्यानं बॉलिवूडमध्ये अचानक केला प्रवेश, पदार्पणाच्या चित्रपटाद्वारे रचला इतिहास...
बॉलिवूड अभिनेत्रीचा चुलत भाऊ प्रसिद्ध असणार या अभिनेत्यानं बॉलिवूड पदार्पणापूर्वी पडद्यामागे अनेक चित्रपटांसाठी काम केलं होतं. यानंतर पहिल्याचं चित्रपटाद्वारे त्यानं चाहत्यांची मन जिंकली.
Published : December 23, 2025 at 2:12 PM IST
मुंबई : यावर्षी अनेक स्टार किड्सनं बॉलिवूडमध्ये प्रवेश केला. यामध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान, अजय देवगनचा पुतण्या अमन देवगन आणि रवीना टंडनची मुलगी राशा थडानी यांचाही समावेश आहे. या सगळ्यात एका अभिनेत्यानं बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करताच बॉक्स ऑफिसवर धमाका केला होता. स्टार कजिन म्हणून ओळखला जाणारा 'सैयारा' फेम अहान पांडेनं त्याच्या पहिल्या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन केलं. या चित्रपटानंतर त्याला खूप प्रसिद्धी मिळाली. अहान 23 डिसेंबर रोजी आपला 28वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अभिनेत्यानं त्याच्या पहिल्या चित्रपटानं भारतीय प्रेक्षकांंचं लवकर मन जिंकले.
'सैयारा' चित्रपटाबद्दल : 'सैयारा' चित्रपटात अहाननं 'क्रिश कपूर'ची भूमिका केली. त्याचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 18 जुलै रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर अनीत पड्डा दिसली होती. तिचेही या चित्रपटासाठी खूप कौतुक झाले. बॉलिवूडमधील या ताज्या जोडीला बॉक्स ऑफिसवर खूप प्रेम मिळाले. मोहित सुरी दिग्दर्शित हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणारा प्रेमकथेचा, चित्रपट ठरला. या चित्रपटानं जगभरात 581 कोटींची कमाई केली.
अहान पांडेचं वैयक्तिक आयुष्य : दरम्यान अहानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांचा जन्म 23 डिसेंबर 1997 झाला. त्याच्या आई वडिलांचे नाव चिक्की पांडे आणि डीन पांडे आहेत. अहानची आई ही एक प्रसिद्ध फिटनेस तज्ञ आणि आरोग्य प्रशिक्षक आहे. याशिवाय त्याचे वडील हे एक व्यावसायिक आहेत. त्याची बहीण अलाना पांडे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि कंटेंट क्रिएटर आहे. याशिवाय अहानचे काका चंकी पांडे आणि चुलत बहीण, अनन्या पांडे हे बॉलिवूडशी जोडलेले आहेत. अहाननं 'सैयारा' या पहिल्याचं चित्रपटानंतर त्याची चुलत बहीण अनन्या पांडेला मागे टाकले. तसेच अहानच्या शिक्षणाबद्दल सांगायचं झालं तर तो मुंबईमधील ओबेरॉय इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये शिकला आहे. यानंतर त्यानं मुंबई विद्यापीठातून ललित कला, सिनेमॅटिक आर्ट्स, चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्ये बॅचलर पदवी मिळवली.
अहान पांडेचा संघर्ष : अहानसाठी बॉलिवूड प्रवास हा सोपा नव्हता. त्यानं आधी निर्मितीबद्दल शिकले. यानंतर त्यानं 'फ्रीकी अली', 'रॉक ऑन 2' आणि 'द रेल्वे मॅन' यामध्ये त्यानं सहाय्यक दिग्दर्शिक म्हणून काम केलं. याशिवाय त्यानं 'सैयारा'पूर्वी यशराजच्या 'मर्दानी 2'साठी काम केलं. तो पडद्यामागे होता, मात्र त्याचं या कामासाठी देखील कौतुक केलं गेलं होतं. तसेच अहाननं नंदिता महतानीसाठी रॅम्प वॉक देखील केला आहे.
'सैयारा'साठी कशी झाली निवड : अहाननं मोहित सुरीच्या 'सैयारा' चित्रपटासाठी ऑडिशन दिले, मात्र तो यात अयशस्वी ठरला. अहाननं काही दृश्यांमध्ये काम केलं , मात्र तरीही मोहित हे प्रभावित झाले नाही. अहाननं मोहितला त्याला आणखी एक संधी देण्यास सांगितले आणि चित्रपटाची अभिनेत्री अनीत पड्डाबद्दलही त्यानं सुचवले. अहानची कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्माशी चांगली मैत्री होती. याशिवाय मोहितला अहानचे व्यक्तिमत्त्व आकर्षण वाटत होते. काही लूक टेस्ट आणि ऑडिशन्सनंतर, मोहितनं चित्रपटासाठी त्याचं नाव निश्चित केलं.
चित्रपटाची सुरुवात कशी झाली? : 'सैयारा' चित्रपटाची घोषणा 22 एप्रिल 2025 रोजी करण्यात आली. चित्रपटाचा टीझर 30 मे रोजी प्रदर्शित झाला, ज्यामध्ये अहान पांडे रॉकस्टार लूकमध्ये होता. यशराज फिल्म्स बॅनरखाली निर्मित, 'सैयारा'चा ट्रेलर 8 जुलै रोजी प्रदर्शित झाला आणि 18 जुलै रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर आला. सुरुवातीला 'सैयारा'ला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता, मात्र अहान आणि अनीतची भावनिक प्रेमकहाणी अनेकांना भावली. चित्रपटगृहांमध्ये प्रेक्षक रडताना दिसले. प्रेक्षकांचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले. हा चित्रपट लवकरच इतका लोकप्रिय झाला की, त्याची कमाई वाढू लागली, ज्यामुळं बॉलिवूडमध्ये अहान पांडेसारखा चमकणारा स्टार मिळाला.
