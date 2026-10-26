अहान पांडेच्या नव्या चित्रपटाची घोषणा, दमदार पोस्टर आलं समोर, 'सैयारा' अभिनेता 'या' नायिकेसोबत करणार रोमान्स, प्रदर्शनाची तारीख जाणून घ्या
अहान पांडेच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचा हा चित्रपट 2027मध्ये पडद्यावर रिलीज होणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:44 PM IST
हैदराबाद : 'सैयारा' या चित्रपटातून ब्लॉकबस्टर पदार्पण करणारा अभिनेता अहान पांडे पुन्हा एकदा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे. तब्बल एका वर्षानंतर, त्याचा नवीन चित्रपट 'बेपरवाह' लाँच झाला असून, त्याच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. आता त्याच्याबरोबर कुठली नायिका काम करणार याबद्दलही समोर आलं आहे. 'बेपरवाह' या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर आज, 26 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. या पोस्टरमध्ये अहान पांडे त्याच्या 'लव्हर-बॉय' प्रतिमेपेक्षा वेगळ्या, नव्या अवतारामध्ये दिसत आहे. अहान पांडेच्या 'बेपरवाह' या नवीन चित्रपटाबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.
चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आणि नायिका कोण आहे? : अहान पांडेचा आगामी चित्रपट हा धमाकेदार असणार अंदाज अनेकजण सोशल मीडियावर लावत आहे. 'बेपरवाह' हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक उत्तम चित्रपट निर्मिती संस्था असलेल्या यशराज बॅनरखाली निर्मित केला जाणार आहे. यशराजनं पहिले पोस्टर शेअर करून चित्रपटाची घोषणा केल्यानंतर पुन्हा एकदा अहानबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर चित्रपटाची घोषणा करताना यशराजनं लिहिलं, 'प्रेमात निर्भय, बिनधास्त.' हा चित्रपट 26 मार्च 2027 रोजी प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या स्टारकास्टबद्दल सांगायचं झाल्यास, यावेळी अहानची नायिका म्हणून शर्वरी वाघ असणार आहे. चित्रपटाची कथा अली अब्बार जफर यांनी लिहिली असून दिग्दर्शन आदित्य चोप्रा यांनी केलंय. या चित्रपटाचे निर्मातेही आदित्य चोप्राचं आहेत.
'सैयारा' चित्रपटाची अभिनेत्री अनीत पड्ढानं कमेंट केली : अहान पांडेच्या 'बेपरवाह' या नवीन चित्रपटाच्या पोस्टरमध्ये तो पॅन्ट आणि जॅकेट घालून उभा असून, त्याच्या उजव्या हातात बंदूक आहे. दुसरीकडे, शर्वरी वाघ हातात गिटार घेऊन उभी आहे. दोघेही एकमेकांच्या कपाळाला कपाळ टेकवून उभे आहेत आणि त्यांच्यामधून सूर्यप्रकाश जात असल्याचा दिसत आहे. पोस्टरवर 'बेपरवाह: प्रेमात निर्भय' असे शीर्षक आहे, जे सूचित करते की, चित्रपटात अॅक्शन तसेच प्रेम असेल. 'सैयारा' चित्रपटाची अभिनेत्री अनीत पड्ढानं चित्रपटाच्या पोस्टवर कमेंट करताना लिहिलं, 'सर्वोत्कृष्ट, उत्साहाच्या पलीकडचे.'