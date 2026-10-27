अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ स्टारर 'बेपरवाह'चं पंजाब शूटिंग शेड्यूल संपलं, दिग्दर्शकानं शेअर केली पोस्ट
अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'बेपरवाह'चं पंजाबमधील शूटिंग शेड्यूल संपलं आहे. आता दिग्दर्शकानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:34 PM IST
हैदराबाद : 'सैयारा' अभिनेता अहान पांडेच्या नवीन म्युझिकल-रोमँटिक चित्रपट 'बेपरवाह'ची घोषणा 26 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. निर्मात्यांनी चित्रपटातील मुख्य कलाकारांचे पोस्टर शेअर करून प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे. या चित्रपटात अहान पांडे शर्वरी वाघबरोबर दिसणार आहे. या चित्रपटाद्वारे पहिल्यांदा दोघेही एकत्र आले आहेत. हा चित्रपट पुढील वर्षी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. दरम्यान 27 ऑक्टोबर रोजी, 'बेपरवाह'चे दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी एक मोठी बातमी दिली आहे. अलीनं सांगितलं की, त्यांनी पंजाबमधील चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केलंय. त्यांनी पंजाबमधील सेटवरील काही फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत.
दिग्दर्शकानं काय सांगितलं? : चित्रपटाचे दिग्दर्शक, अली अब्बास जफर यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एका व्हिडिओद्वारे काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये स्वतः दिग्दर्शक दिसत असून, पंजाबमधील ज्या ठिकाणी चित्रपटाचे शूटिंग झाले, त्या ठिकाणांची झलकही पाहायला मिळत आहे. ही पोस्ट शेअर करताना दिग्दर्शकाने लिहिलं,'बेपरवाह'चे पंजाबमधील शूटिंग पूर्ण झाले आहे! हा एक खूप भावनिक प्रवास होता. यशराजसाठी पुन्हा दिग्दर्शन करणे म्हणजे घरी परत आल्यासारखे वाटते. संपूर्ण कलाकार आणि क्रूचे आभार. आता, हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याची मी आतुरतेनं वाट पाहत आहे, रब राखा.'
'बेपरवाह'बद्दल : 'बेपरवाह'ची निर्मिती यश राज फिल्म्सनं केली आहे. अहान पांडेनं याच बॅनरखाली हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. आदित्य चोप्रा देखील 'बेपरवाह'ची निर्मिती करत आहेत. अहानचा पहिला चित्रपट 'सैयारा' असून, त्याचं दिग्दर्शन मोहित सुरी यांनी केलं होतं. 'बेपरवाह'मध्ये अहान पांडे आणि शर्वरी वाघ यांची जोडी दिसणार आहे. हा चित्रपट 26 मार्च 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. दरम्यान चंकी पांडेचा भाचा अहान पांडेचा संगीतमय रोमँटिक चित्रपट 'सैयारा' बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. या चित्रपटातील अहान आणि अनीत पड्डाच्या जोडीनं अनेकांची मने जिंकली. आजही, त्यांना एकत्र पाहून चाहते त्यांना खूप प्रेम देतात. 'सैयारा'नंतर चाहते अनीत पड्डा आणि अहानच्या पुढच्या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.