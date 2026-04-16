अहान पांडे आणि अनित पड्डा 'सैयारा' दिग्दर्शक मोहित सुरीबरोबर दुसऱ्यांदा चित्रपटासाठी करणार काम

अभिनेता अहान पांडे आणि अनित पड्डा पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र दिसणार आहेत. याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

Ahaan Panday and Aneet Padda
अहान पांडे आणि अनित पड्डा (ANI)
Published : April 16, 2026 at 11:31 AM IST

हैदराबाद: भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या प्रेमकथा चित्रपट 'सैयारा'मधील मुख्य कलाकार पुन्हा एकदा एका रोमँटिक ड्रामामध्ये दिसणार आहेत. 2025मध्ये प्रदर्शित झालेल्या आणि मोहित सुरी दिग्दर्शित 'सैयारा'नं तरुणांच्या मनात प्रेमाची व्याख्याच बदलून टाकली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यशस्वी ठरला. अहान पांडेला त्यांच्या पहिल्याच चित्रपटातून खूप लोकप्रियता मिळाली. याशिवाय अनित पड्डा ही रातोरात लाखो लोकांचा क्रश बनली. आता पुन्हा एकदा सुंदर आणि ताजी जोडी प्रेक्षकांना एकत्र पाहायला मिळाणार आहे. 15 एप्रिलच्या रात्री, ज्येष्ठ चित्रपट व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श यांनी एका सोशल मीडिया एक पोस्ट केली आहे. अहान पांडे आणि अनित पड्डाला यांची जोडी पुन्हा एकदा पडदा गाजवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.

तरण आदर्श यांनी शेअर केली पोस्ट : तरण आदर्श यांनी आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं, 'सैयारा' टीम परत येत आहे. दिग्दर्शक मोहित सुरी, निर्माता अक्षय विद्यावानी आणि मुख्य कलाकार अहान पांडे आणि अनित पड्डाला यांनी मन जिंकणाऱ्या संगीतासह एका उत्कट प्रेमकथेवर आधारित चित्रपटात पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचं वचन दिलंय." तरण आदर्श पुढं लिहिलं, 'चित्रपटाला अजून नाव दिलेलं नाही. यालाही यशराज फिल्म्स बॅनर निर्मित करेल. याचं चित्रीकरण पुढच्या वर्षी सुरू होईल, पण हा 'सैयारा 2' नाही.'

अहान पांडे आणि अनित पड्डा दिसणार एकत्र : संपूर्ण देशाला मोहित सुरी, अहान पांडे आणि अनित पड्डा या त्रिकुटानं प्रेक्षकांना मोहित करून टाकलं होतं. आता, हे त्रिकूट पुन्हा एकदा प्रेक्षकांची मने जिंकेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे. मोहित सुरी या प्रोजेक्टबद्दल खूप उत्सुक आहेत. त्यांनी अहान पांडे आणि अनित पड्डा यांच्याबरोबर पुन्हा काम करण्याबद्दल आपला उत्साह व्यक्त केला. मोहित यांनी सांगितलं, "प्रेमकथांवर आधारित चित्रपट माझ्या खूप जवळचे राहिले आहेत. जेव्हा भावना व्यक्त होतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण असते. प्रेम आतून जाणवते. म्हणूनच माझा अशा कथांकडे जास्त ओढ आहे. 'सैयारा' टीमबरोबर पुन्हा एकत्र येणे माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. एका नवीन कथेसोबत पुन्हा काम करणे हा खरोखरच एक आनंद आहे. यावेळी मला एका नवोदित कलाकारासारखे वाटत आहे, आणि मी या कथेसाठी उत्सुक आणि आतुर आहे. मला आशा आहे की, माझे संगीत पुन्हा एकदा लोकांच्या मनाला स्पर्श करेल."

