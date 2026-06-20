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मनोज बाजपेयी मराठी नसल्याचा यावर बाळ ठाकरेंचा विश्वास बसला नव्हता, 'सत्या'मधील भूमिकेमुळं झाले होते प्रभावित...

मनोज बाजपेयी यांचा 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत बाळ ठाकरे यांच्याबद्दल एक किस्सा शेअर केला.

Manoj Bajpayee and Bal Thackeray
मनोज बाजपेयी आणि बाळ ठाकरे (IANS - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 4:26 PM IST

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हैदराबाद : विविध प्रकारच्या भूमिका साकारणाऱ्या आपल्या कारकि‍र्दीत मनोज बाजपेयी हे अशा काही मोजक्या आणि 'प्रशंसित' अभिनेत्यांपैकी एक आहेत, जे भारतातील घराघरात पोहोचले आहेत. त्यांचा 'गव्हर्नर' हा नवीन चित्रपट सध्या चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला असून त्यांनी आपल्या प्रवासाबद्दल आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या स्थितीबद्दल चर्चा केली.

मनोज बाजपेयी यांनी व्यक्त केल्या भावना : चिन्मय डी. मांडलेकर दिग्दर्शित 'गव्हर्नर' या चित्रपटात मनोज बाजपेयी यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर एस. वेंकिटरमणन यांची भूमिका केली आहे. 1990च्या आर्थिक संकटातून देशाला वाचवण्यात वेंकिटरमणन यांनी बजावलेल्या भूमिकेचे चित्रण चित्रपटात करण्यात आलंय. मनोज या चित्रपटाबद्दल म्हणतात, "अर्थव्यवस्थेवर आधारित तांत्रिक चित्रपट नाही. या चित्रपटाची पटकथा किती रंजक होती, हे पाहून आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचं अभिनेत्यानं सांगितलं. आरबीआय गव्हर्नर आणि देशाला दिवाळखोरीतून वाचवण्याचा त्यांचा प्रवास यावर आधारित एक रोमांचक आणि रंजक चित्रपट बनवणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे."

मल्याळी व्यक्तीची भूमिका : एस. वेंकिटरमणन यांची भूमिका साकारताना त्यांच्या बोलण्याच्या लहेजाचाही समावेश आहे. तमिळ लहेजा आत्मसात करण्याबद्दल आणि ते फक्त एक दिखाऊपणा वाटणार नाही याची काळजी घेण्याबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "सर्वात आधी, मला स्वतःला हे आठवण करून द्यावी लागली, की हिंदी प्रेक्षकांसाठी हे कसं असेल. त्यामुळं, मी जे बोलतोय त्या विषयावर लहेजाचा प्रभाव किंवा वर्चस्व नसावं. तरीही, लोकांना हे समजलं पाहिजे की, ही व्यक्ती हिंदी भाषिक प्रदेशातील नाही, ती तमिळनाडूतील आहे. तमिळ व्यक्ती हिंदी एका विशिष्ट पद्धतीनं बोलते, तेलुगू व्यक्ती वेगळ्या पद्धतीनं आणि मल्याळी व्यक्ती आणखी वेगळ्या पद्धतीनं. आम्ही कलाकार आहोत, या सर्व प्रदेशांमधील मित्रांशी संवाद साधताना किंवा त्या लोकांसोबत जवळून काम करताना आम्ही या गोष्टींचे निरीक्षण करत असतो. कलाकार म्हणून, अतिरेक न करता अचूकता राखणं हे तुमचं काम असतं."

'बाळ ठाकरेंना वाटलं होतं की मी मराठी आहे' : आपल्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या असलेल्या पात्रांसाठी विशिष्ट लहेजा आत्मसात करणं मनोज यांच्यासाठी काही नवीन नाही. राम गोपाल वर्मा यांच्या 'सत्या' या चित्रपटामुळं त्यांना खरी ओळख मिळाली. यामध्ये त्यांनी 'भिकू म्हात्रे' नावाच्या एका मराठी गँगस्टरची भूमिका साकारली केली होती. 1997 मधील या गाजलेल्या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयामुळं देशाला असंच वाटलं होतं की, मनोज स्वतःच मराठी आहेत. 90च्या दशकात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी झालेल्या भेटीचा किस्सा सांगताना मनोज हसत म्हणतात, "इतर कोणाची गोष्ट सोडाच, खुद्द बाळासाहेब ठाकरेंनाही तसंच वाटलं होतं."

"त्यांनी मला त्यांच्या घरी बोलावलं होतं. त्यांनी मला खूप मान दिला, पण जेव्हा त्यांना समजलं की मी महाराष्ट्रातील नाही, तेव्हा ते पूर्णपणे चकित झाले. त्यानंतर त्यांनी मला मराठी शिकायला सांगितलं. त्यांना खूप निराशा झाली होती, पण माझी त्यांच्याशी झालेली भेट खूप छान होती. त्यांनी मला भविष्यासाठी खूप आशीर्वाद दिले."

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