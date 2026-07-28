आरक्षणाबाबत स्वतःच्या नावाची फेक पोस्ट पाहून शिल्पा शेट्टी संतापली...
आरक्षणाबाबतची पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर शिल्पा शेट्टीनं ती पूर्णपणे फेक आणि द्वेषपूर्ण असल्याचं म्हटलं आहे. आता तिची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीनं आज,28 जुलै रोजी, तिच्या नावानं शेअर करण्यात आलेल्या एसी/एसटी आरक्षणावरील व्हायरल पोस्टचे खंडन करणारी एक इन्स्टाग्राम स्टोरी पोस्ट शेअर केली आहे. या व्हायरल पोस्टमुळं अभिनेत्रीला धक्का बसला असून, तिनं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, तिचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळं धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले होते. यानंतर सोशल मीडियावर 'रिझर्व्हेशन हटाओ आंदोलन' नावाचं आणखी एक पेज तयार करण्यात आलं. हे पेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, लोक त्यावर आपली वेगवेगळी मते मांडत आहेत.
शिल्पा शेट्टीचं विधान : दरम्यान, शिल्पा शेट्टीच्या नावानं प्रसिद्ध झालेल्या एका पोस्टमुळं सर्वांनाच धक्का बसला. त्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'जनरल कॅटेगरी डॉक्टरांना फक्त त्याच जातीच्या रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी असावी, आणि बाकीच्या सर्वांनी आपापल्या जातीच्या रुग्णांवर उपचार करावेत. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की जनरल कॅटेगरी डॉक्टरांमध्ये सर्वाधिक कौशल्य असते, कारण ते आरक्षणाशिवाय प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण करतात. जेव्हा इतरांना योग्य उपचार मिळणार नाहीत, तेव्हा ते स्वतःच जनरल डॉक्टरांकडून उपचारांची मागणी करतील. यामुळं अखेरीस जातीय आरक्षण संपुष्टात येईल. हा मुद्दा आता मुख्य प्रवाहात आला आहे. आरक्षण लवकरच संपणार आहे. हे अटळ आहे.'
Such a smart statement from Shilpa Shetty 🚨— ` (@worshipVK) July 26, 2026
- She said yesterday that let GC doctors treat only GC patients
- And let everyone else treat patients from their own caste
- We all know that general doctors have the most skill because they qualify every exam without reservation
-… pic.twitter.com/yoMZSi1nxg
शिल्पा शेट्टीची प्रतिक्रिया : शिल्पा शेट्टीच्या नावानं व्हायरल झालेल्या या पोस्टमुळं आता सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. तिला मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावं लागलंय. आता सोशल मीडियावर आणखी एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे, ज्यात तिनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट करत तात्काळ प्रतिक्रिया दिली, 'माझ्या नावानं सोशल मीडियावर फिरणारी 'आरक्षण हटवा' ही पोस्ट पाहून मला धक्का बसला आहे. हे पूर्णपणे फेक आणि द्वेषपूर्ण मूर्खपणा आहे.' शिल्पा शेट्टीची स्पष्टीकरण देणारी पोस्टची देखील सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. दरम्यान अभिनेत्रीच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती चित्रपटांमध्ये कमी आणि सोशल मीडियावर जास्त सक्रिय आहे. अनेकदा ती योगा सत्र देखील आयोजित करते. शिल्पा शेवटी 'सुखी' या चित्रपटामध्ये दिसली होती. तसेच ती पुढं 2026 रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'केडी: द डेव्हिल' या दाक्षिणात्य चित्रपटातही दिसणार आहे.