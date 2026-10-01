'रामायणा'नंतर आदिनाथ कोठारे दिसणार 'नई नवेली' चित्रपटात...
आदिनाथ कोठारे 'रामायणा'नंतर 'नई नवेली' चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात त्याच्याबरोबर मुख्य भूमिकेत यामी गौतम असेल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 4:36 PM IST
हैदराबाद : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आदिनाथ कोठारे आपल्या दमदार अभिनयामुळं मराठीसह हिंदी चित्रपटसृष्टीत देखील आपली एक वेगळी छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहे. विविध भूमिका साकारण्यासाठी ओळखला जाणारा आदिनाथ आता आणखी एका हिंदी चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तो 'नई नवेली' या चित्रपटात यामी गौतमबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. दरम्यान या चित्रपटामध्ये यामी आणि आदिनाथ यांची फ्रेश जोडी आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
आदिनाथ कोठारे यामी गौतमबरोबर दिसणार : दरम्यान रिलीज झालेल्या ट्रेलरमध्ये आदिनाथचा रुबाबदार आणि एक वेगळा अंदाज असल्याचा दिसत आहे. हॉरर, कॉमेडी आणि फॅमिली ड्रामाचा मिलाफ असणाऱ्या या चित्रपटाची देखील सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहेत. दरम्यान या चित्रपटाची कहाणी ही अवस्थी कुटुंबाभोवती फिरते. त्यांच्या घरी नवीन सून मोहिनीचं आगमन झाल्यानंतर गोंधळ निर्माण होतो. दरम्यान ट्रेलरमध्ये यामीला चेटकीण असल्याचं म्हणताना दिसते. दरम्यान काल रिलीज झालेल्या या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांनी खूप पसंत आला आहे.
'नई नवेली' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाचा ट्रेलर हा 30 सप्टेंबर रोजी, निर्मात्यांनी प्रदर्शित केला होता. हा ट्रेलर 3 मिनिटे आणि 2 सेकंदांचा आहे. ट्रेलरमध्ये यामीचा धमाकेदार अंदाज पाहायला मिळत आहे. दरम्यान चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये 'रावण'चं एक दृष्य आहे, ज्यात यामी त्याचे राज्य संपवण्यासाठी धनुष्य उचलताना दिसते. दरम्यान 'नई नवेली'चे दिग्दर्शन बालाजी मोहन यांनी केलं आहे, तर लेखन हिमांशू शर्मा आणि दिव्या निधी शर्मा यांनी केलंय. या चित्रपटामध्ये यामी गौतम आदिनाथ एम. कोठारे यांच्या व्यतिरिक्त अनुराग ठाकूर, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुनीता राजवार, सुष्मिता मुखर्जी आणि प्रतीक पचोरी यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका असणार आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांनी केली आहे. संगीत जी. व्ही. प्रकाश कुमार यांचे आहे. 'नई नवेली' दसऱ्याच्या अगदी आधी, म्हणजेच 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे.