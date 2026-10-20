‘फुलवंती’नंतर प्राजक्ता माळी घेऊन येतेय ‘गौरी’, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक आदिनाथ एम. कोठारे करणार दिग्दर्शन!
एनएच स्टुडिओज आणि शिवोहम क्रिएशन्स प्रस्तुत या चित्रपटाचं पोस्टर दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित करण्यात आलं असून, पुढील वर्षी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई- चित्रपटसृष्टीत अभिनयासोबतच निर्मितीची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या कलाकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आपल्या आवडीच्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळावी, आशयघन कथांना प्राधान्य देता यावं आणि स्त्रीकेंद्री विषयांना व्यापक व्यासपीठ मिळावं, या उद्देशाने अनेक कलाकार निर्मिती क्षेत्रात पाऊल टाकत आहेत. अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनेही याच दिशेने वाटचाल करत ‘फुलवंती’ या चित्रपटातून निर्माती म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. आता या चित्रपटानंतर ती ‘गौरी’ या नव्या मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा निर्माती आणि अभिनेत्री अशा दुहेरी भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. एनएच स्टुडिओज आणि शिवोहम क्रिएशन्स प्रस्तुत या चित्रपटाचं पोस्टर दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित करण्यात आलं असून, पुढील वर्षी हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
‘गौरी’च्या माध्यमातून एका नव्या विषयाला हात घालणार : ‘पाणी’ या चित्रपटाद्वारे दिग्दर्शनातील आपली वेगळी शैली दाखवणारे आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतही कामाचा ठसा उमटवणारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक आदिनाथ एम. कोठारे ‘गौरी’च्या माध्यमातून एका नव्या विषयाला हात घालणार आहेत. या चित्रपटात प्राजक्ता माळी प्रमुख भूमिका साकारत असून, तिच्या व्यक्तिरेखेभोवती फिरणाऱ्या कथानकातून स्त्रियांच्या आयुष्यातील संघर्ष, नात्यांमधील गुंतागुंत आणि न्यायासाठी करावा लागणारा लढा उलगडणार आहे.
समाजात महिलांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचा प्रयत्न : चित्रपटाच्या पोस्टरमधून प्राजक्ताची ‘गौरी’ ही व्यक्तिरेखा समोर आली असली, तरी कथानकाबाबत फारशी माहिती उघड करण्यात आलेली नाही. मात्र, या चित्रपटाचा विषय केवळ एका स्त्रीच्या वैयक्तिक आयुष्यापुरता मर्यादित नसून, अन्यायाचा सामना करणाऱ्या महिलेला दुसऱ्या महिलेने दिलेल्या साथीचं महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. एखाद्या स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी दुसऱ्या स्त्रीने पुढाकार घेणं किती महत्त्वाचं असतं, यावर चित्रपट भाष्य करणार आहे. समाजात महिलांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याचा प्रयत्न या कथेतून केला जाणार असल्याने ‘गौरी’विषयीची उत्सुकता वाढली आहे.
सगळ्यांकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन चित्रपटातून मांडला जाणार : चित्रपटाची कथा नेमकी कोणत्या वळणावर जाणार, प्राजक्ताच्या व्यक्तिरेखेचा संघर्ष कशा प्रकारे उलगडणार आणि तिच्यासोबत आणखी कोणते कलाकार दिसणार, याबाबत निर्मात्यांनी सध्या मौन बाळगलं आहे. आशियातील मोठ्या चित्रपट संग्रहांपैकी एक असलेल्या एनएच स्टुडिओजने चित्रपट निर्मिती, वितरण आणि चित्रपट हक्कांच्या परवानाकरण क्षेत्रात आपलं स्थान निर्माण केलं. हिंदी आणि मराठी चित्रपटांच्या निर्मितीतही या संस्थेचा सहभाग राहिला आहे. आता शिवोहम क्रिएशन्सच्या साथीने एनएच स्टुडिओज ‘गौरी’ची निर्मिती करत आहे. दिग्दर्शक आदिनाथ एम. कोठारे सांगतात, “चित्रपटाची कथा प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणं, हे दिग्दर्शक म्हणून माझ्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे. ‘गौरी’च्या निमित्ताने मराठी चित्रपटसृष्टीत याआधी फारशा हाताळल्या न गेलेल्या विषयाची मांडणी करण्याची संधी मिळाली आहे. एका मुलीचा संघर्ष, तिचे नातेसंबंध आणि न्यायासाठीची धडपड या सगळ्यांकडे पाहण्याचा वेगळा दृष्टिकोन या चित्रपटातून मांडला जाणार आहे, असा महत्त्वाचा विषय चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर आणता येतोय, याचा मला आनंद आहे.”
‘फुलवंती’ हा माझ्यासाठी निर्माती म्हणून महत्त्वाचा चित्रपट : अभिनेत्री आणि निर्माती प्राजक्ता माळी सांगते, “‘फुलवंती’ हा माझ्यासाठी निर्माती म्हणून महत्त्वाचा चित्रपट होता. तो नवरात्रीतील नवमीला प्रदर्शित झाला आणि त्यानंतर माझ्या पुढील निर्मितीतील ‘गौरी’ची घोषणा दसऱ्याच्या दिवशी होत आहे, हा योग माझ्यासाठी खास आहे. नऊ दिवसांच्या संघर्षानंतर विजयादशमीला देवीने महिषासुराचा वध केला, अशी आपली श्रद्धा आहे. त्याच भावनेतून प्रत्येक स्त्रीने तिच्या आयुष्यातील अन्यायाविरुद्ध उभं राहावं आणि आजूबाजूच्या प्रत्येक ‘महिषासुरा’चा सामना करावा, असं मला वाटतं. एखाद्या स्त्रीने ठाम निर्णय घेतला, तर ती किती मोठा बदल घडवू शकते हे ‘गौरी’मधून पाहायला मिळेल. अभिनेत्री आणि निर्माती या दोन्ही भूमिका निभावताना स्त्री सशक्तीकरणाच्या दिशेने काहीतरी अर्थपूर्ण योगदान देता यावं, हा माझा प्रयत्न आहे.” नरेंद्र हिरावत, श्रेयांस हिरावत, प्राजक्ता माळी आणि श्वेता माळी हे ‘गौरी’चे निर्माते आहेत. याआधी ‘फुलवंती’च्या माध्यमातून निर्मिती क्षेत्रात आपली छाप उमटवणारी प्राजक्ता आता ‘गौरी’तून कोणता नवा विषय प्रेक्षकांसमोर आणणार, याकडे लक्ष लागलं आहे. त्यातच आदिनाथ कोठारे यांचं दिग्दर्शन, महिलाकेंद्रित कथानक आणि अन्यायाविरोधातील स्त्रीच्या संघर्षाची मांडणी यांमुळे हा आगामी मराठी चित्रपट चर्चेत आला आहे. प्राजक्ता माळी निर्मित आणि अभिनित आणि आदिनाथ एम कोठारे दिग्दर्शित ‘गौरी’ पुढील वर्षी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
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