‘नटरंग’नंतर रवी जाधव घेऊन येत आहेत लावणीच्या परंपरेचा आणि कलाकारांच्या संघर्षाचा वेध घेणारा ‘फुलवरा’!
झी स्टुडिओज आणि अथांश कम्युनिकेशन्स निर्मित ‘फुलवरा’ या आगामी चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई- मराठी चित्रपटसृष्टीत लावणी आणि तमाशाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित चित्रपटांना पुन्हा एकदा चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या पारंपरिक लोककलेचा बाज, तिच्यातील रंगत आणि कलाकारांच्या आयुष्यातील संघर्ष मोठ्या पडद्यावर मांडणाऱ्या कलाकृती प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. साधारण 17 वर्षांपूर्वी दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्या ‘नटरंग’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर यशाचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले होते. लावणी आणि तमाशाच्या विश्वाची ओळख नव्या पिढीला करून देतानाच मराठी चित्रपटसृष्टीला एक वेगळी दिशा देण्यातही या चित्रपटाचा मोठा वाटा होता. आता याच लोककलेचा समृद्ध वारसा आणि तिच्यासाठी आयुष्य वाहून घेणाऱ्या कलावंतांची कहाणी घेऊन रवी जाधव पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत. झी स्टुडिओज आणि अथांश कम्युनिकेशन्स निर्मित ‘फुलवरा’ या आगामी चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली आहे.
कलेच्या प्रवासात केवळ प्रतिभा असून चालत नाही, तर त्यासाठी प्रचंड मेहनत, निष्ठा आणि समर्पणाची जोड असावी लागते. कलाकाराच्या स्वप्नांना आकार देताना त्याला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. कधी परिस्थितीशी संघर्ष करावा लागतो, तर कधी स्वतःच्या मर्यादांवर मात करावी लागते. अशाच एका कलासक्त प्रवासाची झलक ‘फुलवरा’च्या टीझरमधून पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे, या टीझरमध्ये कलाकारांचे चेहरे किंवा त्यांच्या व्यक्तिरेखांची ओळख करून देण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी कॅमेऱ्याचा केंद्रबिंदू आहेत ते घुंगरू बांधलेले पाय, त्यांच्या हालचाली आणि त्यामागे दडलेली संघर्षगाथा.
कुठे आनंदाने थिरकणारे पाय दिसतात, तर कुठे अडखळणारे आणि रक्ताने माखलेले पाय कलाकारांच्या कठीण वाटचालीची जाणीव करून देतात. देवीच्या चरणी फुलवरा अर्पण करणारे हात, ढोलकीवर थाप देणारी बोटे, तबल्याच्या तालात रंगलेले सूर आणि त्या तालावर स्वतःला झोकून देणारे नृत्याविष्कार अशा अनेक दृश्यांतून चित्रपटाचा भावविश्व उलगडत जाते. हर्ष-विजय यांच्या संगीताची पार्श्वभूमी या दृश्यांना अधिक परिणामकारक बनवते.
‘घुंगरू पायाला नाही गं, काळजाला बांधून नाचावं!’ ही ओळ केवळ लावणीच्या सादरीकरणापुरती मर्यादित राहत नाही, तर कलेसाठी स्वतःला पूर्णपणे समर्पित करणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराच्या भावनेला स्पर्श करते. रंगमंचावर दिसणारा झगमगाट, प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि कलाकारांची अदाकारी यामागे किती तपश्चर्या, कष्ट आणि त्याग दडलेला असतो, याची जाणीव हा टीझर करून देतो. त्यामुळे ‘फुलवरा’ हा केवळ लावणीच्या सादरीकरणाचा चित्रपट नसून, या लोककलेशी जोडलेल्या कलाकारांच्या जगण्याचा आणि त्यांच्या स्वप्नांचा मागोवा घेणारा चित्रपट असेल, असे संकेत मिळतात.
चित्रपटाविषयी बोलताना दिग्दर्शक रवी जाधव सांगतात की, लावणी म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर सर्वप्रथम तिचा ठेका, रंगमंचावरील उत्साह आणि नृत्यांगनांची अदाकारी उभी राहते. मात्र, या सगळ्याच्या पाठीमागे वर्षानुवर्षांची मेहनत आणि कलेप्रती असलेली निष्ठा असते. ‘फुलवरा’च्या टीझरमधून याच अदृश्य संघर्षाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या वयोगटांतील मुलींच्या पायांत बांधलेले घुंगरू, त्यांच्या पायांना लागलेली रक्त-माती ही त्यांच्या कलाप्रवासातील वेगवेगळ्या टप्प्यांची प्रतीकं आहेत. ‘घुंगरू पायाला नाही गं, काळजाला बांधून नाचावं!’ हा विचार लावणी जगणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराच्या भावविश्वाचे प्रतिनिधित्व करतो. महाराष्ट्राच्या लोककलेमागील जिद्द, प्रेम आणि समर्पण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे, हाच या चित्रपटामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसाय प्रमुख बवेश जानवलेकर यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या लोककलेचा वारसा जपणे आणि तो नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. ‘फुलवरा’च्या माध्यमातून लावणीचे केवळ आकर्षक आणि मनोरंजक रूपच नव्हे, तर त्यासाठी कलाकारांना घ्यावी लागणारी मेहनत आणि त्यांचे कलेशी असलेले भावनिक नातेही अधोरेखित होणार आहे. घुंगरांचा आवाज हा केवळ नृत्याचा ताल नसून कलाकारांच्या मनातील स्वप्नांचा नाद आहे. रवी जाधव यांच्या दिग्दर्शनातून हा भाव मोठ्या पडद्यावर प्रभावीपणे साकारेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. झी स्टुडिओजच्या माध्यमातून मराठी मातीशी आणि लोकपरंपरेशी नाते सांगणारी कलाकृती प्रेक्षकांसमोर आणताना आनंद होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी लोकसंगीताच्या क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘द फोक आख्यान’ या समूहातील हर्ष-विजय या संगीतकार जोडीने सांभाळली आहे. विशेष म्हणजे, ‘द फोक आख्यान’चे लेखक आणि सादरकर्ते ईश्वर ताराबाई अंधारे यांनी या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद आणि गीते लिहिली आहेत. पारंपरिक लोकसंगीताचा गाभा कायम राखत त्याला आजच्या पिढीच्या आवडीशी जोडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. ‘नटरंग’नंतर पुन्हा एकदा लावणी आणि तमाशाच्या विश्वात घेऊन जाणारा रवी जाधव यांचा ‘फुलवरा’ नेमकी कोणती कथा मांडणार, याची उत्सुकता आता वाढली आहे. चित्रपटातील कलाकारांची नावे आणि कथानक अद्याप गुपित ठेवण्यात आले असले, तरी टीझरमधील दृश्यभाषा, संगीत आणि त्यातून व्यक्त होणारा संघर्षाचा सूर यामुळे या चित्रपटाविषयीची उत्सुकता अधिकच गडद झाली आहे. झी स्टुडिओज आणि अथांश कम्युनिकेशन्स निर्मित, रवी जाधव दिग्दर्शित हा चित्रपट 14 जानेवारी 2027 रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
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