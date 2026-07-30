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'हलाल’ आणि ‘भोंगा’नंतर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अमोल कागणे आणि शिवाजी लोटण पाटील यांची नवीन कलाकृती ‘मूर्ती’

'हलाल’ आणि ‘भोंगा’नंतर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अमोल कागणे आणि शिवाजी लोटण पाटील यांचा नवीन चित्रपट हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Murti Movie
‘मूर्ती’ चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 5:08 PM IST

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हैदराबाद : आशयपूर्ण आणि सामाजिक विषयांना प्रभावीपणे पडद्यावर मांडणारे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते निर्माते अमोल कागणे आणि दिग्दर्शक शिवाजी लोटण पाटील ही यशस्वी जोडी पुन्हा एकदा एका दमदार मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ‘हलाल’ आणि ‘भोंगा’ यांसारख्या उल्लेखनीय चित्रपटांनंतर आता या जोडीचा ‘मूर्ती’ हा बहुचर्चित आणि वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.


भावनिक अनुभव देणारा चित्रपट : समाजातील संवेदनशील आणि दुर्लक्षित विषयांना वास्तववादी दृष्टिकोनातून हाताळण्याची दिग्दर्शक शिवाजी लोटण पाटील यांची स्वतंत्र शैली आहे. त्यांच्या कलाकृतींमधून मनोरंजनासोबतच सामाजिक वास्तव, मानवी संवेदना आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीचा वेध घेतला जातो. आपल्या पहिल्याच चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवत त्यांनी आपल्या दिग्दर्शनाची ताकद सिद्ध केली आहे. त्यामुळं त्यांच्या आगामी प्रत्येक प्रकल्पाबाबत प्रेक्षकांमध्ये कायमच उत्सुकता असते.

याच पार्श्वभूमीवर ‘मूर्ती’ हा चित्रपट एका आगळ्यावेगळ्या विषयाला केंद्रस्थानी ठेवत तयार करण्यात आला आहे. विषयाची मांडणी आणि सिनेमॅटिक ट्रीटमेंट यामुळं हा चित्रपट प्रेक्षकांना केवळ भावनिक अनुभव देणार नाही, तर सामाजिक वास्तवाकडे नव्या नजरेनं पाहण्यास भाग पाडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.


‘मूर्ती’ या चित्रपटाबद्दल : ‘मूर्ती’ची निर्मिती अमोल लक्ष्मण कागणे, लक्ष्मण एकनाथराव कागणे आणि शिवाजी लोटण पाटील यांनी केली आहे. चित्रपटाची कथा, पटकथा आणि दिग्दर्शनाची जबाबदारीही शिवाजी लोटण पाटील यांनीच सांभाळली आहे. चित्रपटाच्या निर्मिती प्रक्रियेत अनेक अनुभवी तंत्रज्ञांचे योगदान लाभले आहे. मयुरेश जोशी यांनी छायांकनाची जबाबदारी सांभाळली असून, हनी सातमकर यांनी संगीत दिले आहे. निलेश नवनाथ गावणे यांनी संकलन, तर रमेश इनामती यांनी ध्वनी संयोजन केले आहे. आकाश शिवाजी माळी यांनी कलादिग्दर्शन, माधव बाळुते यांनी वेशभूषा, नितीन दांडेकर यांनी रंगभूषा, तर नितीन भावसार यांनी स्थिर छायाचित्रणाची जबाबदारी पार पाडली आहे. महेंद्र माधुकर तिसगे हे चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते आहेत.

‘मूर्ती’च्या वितरणाची धुरा फिल्मास्त्र स्टुडिओच्या अमेय खोपकर, अमोल कागणे आणि प्रणित वायकर यांनी सांभाळली आहे. आशय, विषय आणि प्रभावी मांडणीच्या जोरावर ‘मूर्ती’ मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली स्वतंत्र छाप उमटवेल, असा विश्वास निर्माते आणि संपूर्ण चित्रपटाच्या टीमकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

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NATIONAL AWARD WINNERS AMOL KAGNE
NEW MOVIE MURTI
SHIVAJI LOTAN PATIL
मूर्ती
AMOL KAGNE AND SHIVAJI LOTAN PATIL

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