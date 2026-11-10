बॉक्स ऑफिसवर अधिराज्य गाजवल्यानंतर दिवाळीच्या बाजारपेठेतही 'धुरंधर' रणवीर सिंगचा दबदबा; फटाक्यांच्या बॉक्सवर झळकला 'हमजा अली मजारी'!
ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि फटाक्यांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी उत्पादकांकडून अशा लोकप्रिय चेहऱ्यांचा खुबीने वापर केला जातो.
Published : November 10, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई- दिवाळी हा भारतातील सर्वात मोठ्या आणि उत्साहात साजऱ्या होणाऱ्या सणांपैकी एक. देशभरात हा दीपोत्सव मोठ्या थाटामाटात आणि जल्लोषात साजरा केला जातो. दिव्यांची रोषणाई, आकर्षक आकाशकंदील, रांगोळ्या, फराळ आणि फटाक्यांची आतषबाजी यांमुळे या सणाला एक वेगळीच रंगत येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून फटाक्यांच्या वेष्टनांवर लोकप्रिय अभिनेते, अभिनेत्री आणि त्यांच्या गाजलेल्या चित्रपटांतील पात्रांची छायाचित्रे छापण्याची परंपरा पाहायला मिळते. ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि फटाक्यांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी उत्पादकांकडून अशा लोकप्रिय चेहऱ्यांचा खुबीने वापर केला जातो. यंदाच्या दिवाळीत मात्र या बाजारपेठेत अभिनेता रणवीर सिंगच्या ‘हमजा अली मजारी’ या व्यक्तिरेखेने विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.
रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर’मधील हा गाजलेला अंदाज आता केवळ रुपेरी पडद्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याची लोकप्रियता दिवाळीच्या बाजारपेठेतही पोहोचली आहे. मुंबईतील एका फटाक्यांच्या दुकानात ‘पटाखा हाऊस’ या ब्रँडच्या फटाक्यांच्या बॉक्सवर रणवीर सिंगचा हमजा अली मजारीच्या भूमिकेतील फोटो झळकत आहे. विशेष म्हणजे या छायाचित्रासोबत ‘धुरंधर : द रिव्हेंज’मधील गाजलेल्या संवादाचीही हटके पद्धतीने मांडणी करण्यात आली आहे. ‘अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो... तो मैं धमाका शुरू करूं’ हा संवाद फटाक्यांच्या बॉक्सवर छापण्यात आला आहे. त्यामुळे या फटाक्यांच्या वेष्टनांनी ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेतले असून, दिवाळीच्या उत्साहात हमजा अली मजारीच्या लोकप्रियतेचीही भर पडली आहे.
फटाक्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये लोकप्रिय चित्रपटांतील पात्रांचा वापर करण्याची ही कल्पना नवी नसली तरी यंदा रणवीरच्या हमजा अली मजारीने त्यात विशेष रंगत आणली आहे. चित्रपटातील व्यक्तिरेखेचा करारी अंदाज, त्याचा लोकप्रिय संवाद आणि दिवाळीतील धमाक्यांचा माहोल यांचा साधलेला मेळ लक्षवेधी ठरत आहे. सोशल मीडियावरही या फटाक्यांच्या बॉक्सची चर्चा रंगताना दिसत आहे. ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीच्या माध्यमातून रणवीर सिंगने प्रेक्षकांवर मोठी छाप पाडली आहे. या चित्रपटात जसकीरत सिंह रंगी आणि हमजा अली मजारी अशा दोन भिन्न व्यक्तिरेखा साकारताना त्याने आपल्या अभिनयाची विविधांगी बाजू दाखवून दिली.
या दोन्ही भूमिकांमधील देहबोली, व्यक्तिमत्त्व, भावनिक आविष्कार आणि पडद्यावरील वावर यांतील फरक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. त्याच्या अभिनयाचे, व्यक्तिरेखांमधील परिवर्तनाचे आणि प्रभावी सादरीकरणाचे सर्वत्र कौतुक झाले. रणवीर सिंगने आपल्या अभिनयातून पुन्हा एकदा स्वतःची दमदार क्षमता सिद्ध केली आहे. एकीकडे जसकीरत सिंह रंगीमधील भावनिक पैलू, तर दुसरीकडे हमजा अली मजारीमधील आक्रमकता आणि करारीपणा अशा परस्परविरोधी छटा त्याने समर्थपणे साकारल्या. त्यामुळे त्याच्या या अभिनयाला प्रेक्षकांकडून भरभरून दाद मिळत आहे. त्याच्या चाहत्यांनी तर या भूमिकेला ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम’ अर्थात ‘GOAT’ दर्जाची कामगिरी असेही संबोधले आहे.
एखाद्या चित्रपटातील व्यक्तिरेखा लोकप्रिय होणे ही एक गोष्ट; मात्र त्या व्यक्तिरेखेचा प्रभाव चित्रपटगृहाबाहेर पडून दैनंदिन जीवनात आणि सण-उत्सवांच्या बाजारपेठेतही दिसू लागणे, ही तिच्या लोकप्रियतेची खरी पावती म्हणावी लागेल. मुंबईतील फटाक्यांच्या दुकानाने हमजा अली मजारीच्या छायाचित्रासह त्याचा गाजलेला संवाद वापरून दिवाळीच्या खरेदीला एक वेगळाच चित्रपटसृष्टीचा साज चढवला आहे. एकूणच, यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीसोबतच रणवीर सिंगच्या हमजा अली मजारीचाही बोलबाला पाहायला मिळत आहे. बॉक्स ऑफिसपासून सोशल मीडियापर्यंत आणि आता थेट फटाक्यांच्या बाजारपेठेपर्यंत पोहोचलेली या व्यक्तिरेखेची लोकप्रियता पाहता, रणवीरचा हा ‘धुरंधर’ अंदाज चाहत्यांच्या मनावर किती खोलवर रुजला आहे, याची प्रचिती येते.
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