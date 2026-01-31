ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर 'दशावतार' पुन्हा एकदा टीव्हीवर होत आहे प्रदर्शित
'दशावतार' पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना टीव्हीवर पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर गेल्यावर पहिल्यांदा प्रदर्शित होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई - सुबोध खानोलकर दिग्दर्शित 'दशावतार' हा चित्रपट खूप विशेष आहे. या चित्रपटामध्ये सस्पेन्स थ्रिलर दाखविण्यात आलं असून यात दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर आणि भरत जाधव यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलंय. 'दशावतार' 2025 हा एक बहुप्रतीक्षित मराठी सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपट आहे. हा चित्रपट लवकरच हिंदीमध्ये प्रदर्शित होऊ शकतो. या चित्रपटामध्ये दिलीप प्रभावळकर यांनी बाबुली मेस्त्रीची भूमिका केली आहे. आता हा चित्रपट प्रेक्षकांना घरी बसून पाहायला मिळणार आहे. ऑस्कर स्पर्धेत शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर शनिवार, 31 जानेवारी रात्री 9 वाजता आणि रविवार 1 फेब्रुवारी दुपारी 1 वाजता झी टॉकीजवर 'दशावतार' प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाची कहाणी दशावतार लोककलाकाराभोवती फिरते, ज्याचं जीवन वैयक्तिक संकटानंतर आध्यात्मिक आणि गूढ संघर्षामध्ये गुंतलेले आहे.
'दशावतार' चित्रपटाची कमाई : 'दशावतार' हा मराठी चित्रपट 2026च्या ऑस्कर स्पर्धेत देखील सामील होता. मात्र हा चित्रपट 98व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये जास्त वेळ टीकू शकला नाही. 'दशावतार' या चित्रपटात कोकणातील लोकपरंपरेत रुजलेल्या सांस्कृतिकचं दर्शन घडते. 'दशावतार' चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025मध्ये बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं चांगलीचं कमाई केली होती. हा चित्रपट 5 कोटींमध्ये तयार करण्यात आला होता. या चित्रपटानं एकूण बॉक्स ऑफिसवर व्यवसाय 28.47 कोटींचा केला होता. हा चित्रपट अनेकांना खूप आवडला होता. या चित्रपटामध्ये दिलीप प्रभावळकर यांनी जबरदस्त अभिनय केला आहे. 'दशावतार' चित्रपट झी5 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील उपलब्ध आहे.
'दशावतार' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामध्ये विष्णूचे दशावतार दाखवले गेले आहेत. 'दशावतार' चित्रपटाचं यापूर्वी 21 डिसेंबर रोजी झी मराठीवर वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियर करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा 'दशावतार' प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान 'दशावतार' चित्रपटाची निर्मिती सुबोध खानोलकर बरोबरच ओंकार काटे, अशोक हांडे, आदित्य जोशी, सुजय हांडे, नितिन सहस्त्रबुद्धे, मृणाल सहस्त्रबुद्धे, संजय दुबे आणि विनायक जोशी यांनी केली आहे. चित्रपटामध्ये रहस्यमय घटना दाखविल्या गेल्या आहे, ज्यामुळं तुमचे खूप मनोरंजन होईल.
हेही वाचा :