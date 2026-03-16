अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायन सोडल्यानंतर श्रेया घोषालनं मांडलं मत, म्हणाली "मलाही विश्रांती घ्यावीशी वाटते"
अरिजीत सिंगनंतर आता श्रेया घोषालनं एका मुलाखतीदरम्यान पार्श्वगायनातून विश्रांती घेण्याबद्दल भाष्य केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद : गायक अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्ती जाहीर केली, यानंतर अनेक चाहते खूप नाराज झाले होते. या क्षेत्रातील त्याच्या अनेक सहकाऱ्यांनी त्याच्या या धाडसी निर्णयाचे कौतुकही केले. श्रेया घोषालनेही यावर एक पोस्ट शेअर केली होती आणि आता तिनं पुन्हा एकदा या विषयावर आपले मत मांडले आहे. यावेळी तिनं सांगितलं की, तिलाही कधीकधी कामातून विश्रांती (ब्रेक) घ्यावीशी वाटते. एका मुलाखतीमध्ये श्रेया घोषालनं सांगितलं की, "मलाही कधीकधी कामातून विश्रांती घ्यावीशी वाटते. अरिजीतनं तो निर्णय अत्यंत धाडसानं घेतला... तो मनापासून एक संगीतकार आहे. तो संगीत का निर्माण करत आहे किंवा त्यातून त्याला काय मिळेल, याचा तो विचार करत नाही. त्याला ज्या गोष्टीनं आनंद मिळतो, फक्त तो तीच गोष्ट करतो."
श्रेया घोषालनं दिली प्रतिक्रिया : यानंतर तिनं पुढं म्हटलं, "अरिजीत सिंगला त्याच्या कलेप्रती असलेली निष्ठाच त्याला प्रेक्षकांचं प्रचंड स्नेह मिळवून देते." थेट कार्यक्रमांमध्ये 'लिप-सिंकिंग' करून गाण्याचा अभिनय करण्याबद्दल श्रेया घोषालनं म्हटलं, "मला ती गोष्ट अत्यंत अस्वस्थ करणारी वाटते. ज्या दिवशी मला तसे करावे लागेल, त्याच दिवशी मी गाणे थांबवेन." दरम्यान सोशल मीडियावरील अरिजीत सिंगचे चाहते विनंती करू लागले होते, की त्यानं घेतला निर्णय हा मागे घ्यावा. याशिवाय त्याच्या काही चाहत्यानं पार्श्वगाण्यातून निवृत्त घेतल्यानंतर 'एका युगाचा अंत' झाल्याचं देखील म्हटलं होतं.
Hello, Happy new year to all. I want to thank you all for giving me so much of love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not gonna be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey.— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
श्रेया घोषालनं अरिजीतच्या पोस्टवर मांडले होते मत : याशिवाय, श्रेया घोषालनं अरिजीतच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना लिहिलं, "हा @arijitsinghच्या आयुष्यातील एका नव्या पर्वाचा प्रारंभ आहे. हा प्रतिभावान कलाकार आता पुढं काय निर्माण करतो, काय सादर करतो आणि काय अनुभव देतो, हे पाहण्यासाठी, ऐकण्यासाठी आणि अनुभवण्यासाठी मी खरोखरच उत्सुक आहे!! मी याला 'एका युगाचा अंत' असे कधीही म्हणणार नाही. त्याच्या तोडीच्या कलाकाराला कधीही पारंपारिक पद्धती किंवा माध्यमांच्या चौकटीत बांधून ठेवता येत नाही, तसेच त्याला कोणत्याही ठरलेल्या साच्यात किंवा सूत्रात बसवता येत नाही. माझ्या प्रिय अरिजीत, आता आणखी उंच भरारी घेण्याची वेळ आली आहे."
This message is just for my listeners— WhoamI (@Atmojoarjalojo) February 24, 2026
please dont read and swipe right now if you are not my listener, its a humble request.
Hello beautiful people! ❤️
I just want to tell you all that I love you.
Thank you so much for your kindness in this ruthless world.
Although I have…
अरिजीत सिंगची निवृत्तीची पोस्ट : 27 जानेवारी रोजी, अरिजीत सिंगनं जाहीर केलं की, पार्श्वगायक म्हणून तो यापुढं कोणतीही नवीन कामे (असाइनमेंट्स) स्वीकारणार नाही. यानंतर साई पल्लवी आणि जुनैद खान यांची मुख्य भूमिका असलेल्या, आगामी 'एक दिन' या चित्रपटाला तो आपला आवाज नक्कीच देईल. त्यानं याबद्दल लिहिलं होतं, 'नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. गेल्या अनेक वर्षांपासून श्रोते म्हणून तुम्ही माझ्यावर जो भरभरून स्नेह आणि प्रेम वर्षावले आहे, त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानू इच्छितो. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, आतापासून मी पार्श्वगायक (playback vocalist) म्हणून कोणतीही नवीन कामे स्वीकारणार नाही. मी यातून निवृत्ती घेत आहे. हा एक अत्यंत सुंदर प्रवास होता.' दरम्यान 'आशिकी 2' मधून सुरुवात केलेल्या 'तुम ही हो' या गाण्यापासून ते रणबीर कपूरसाठी गायलेल्या 'ऐ दिल है मुश्किल'पर्यंत, तसेच 'तमाशा'मधील 'अगर तुम साथ हो' 'ब्रह्मास्त्र' मधील 'केसरिया', आणि 'दिलवाले' मधील 'गेरुआ' यांसारख्या गाण्यांपर्यंत अरिजित सिंगनं हिंदी चित्रपटांसाठी अनेक प्रतिष्ठित गाणी गायली आहेत. त्यांची प्रत्येक गाणी हिट ठरली आहेत.
