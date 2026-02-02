ETV Bharat / entertainment

आफताब शिवदासानी आणि लिसा रे यांच्या 'कसूर'ला 25 वर्ष पूर्ण, पोस्ट व्हायरल

आफताब शिवदासानी आणि लिसा रे अभिनीत 'कसूर' या चित्रपटाला 25 वर्ष पूर्ण झाले आहे. या विशेष प्रसंगी अभिनेत्यानं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

kasoor Movie
कसूर चित्रपट (पोस्टर)
हैदराबाद : विक्रम भट्ट दिग्दर्शित कायदेशीर थ्रिलर 'कसूर' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला होऊन 25 वर्षे पूर्ण होत आहे. आफताब शिवदासानीनं यानिमित्त एक विशेष पोस्ट केली आहे. आफताबनं शेअर केलं की 'कसूर' हा त्यांच्या नेहमीच आवडणाऱ्या प्रोजेक्टपैकी एक आहे. त्यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच इतक्या गुंतागुंतीच्या भूमिकेची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यानं आता कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'या सुंदर अनुभवाला 25 वर्षे. असा चित्रपट नेहमीच आवडेल. असा चित्रपट, ज्यानं मला खूप काही शिकवलं, विशेषतः माझ्या पहिल्या चित्रपट 'मस्त'मधून आल्यानंतर. इतक्या लवकर इतक्या गुंतागुंतीच्या भूमिकेत उतरणे ही एक अशी संधी होती, ज्याचा मी नेहमीच आभारी आहे.'

'कसूर' चित्रपटाला 25 वर्ष पूर्ण : या प्रवासात मार्गदर्शन केल्याबद्दल विक्रम भट्ट यांचे आभार मानत आफताब पुढं लिहिलं, 'धन्यवाद @visheshfilms, मुकेश जी भट्ट, @maheshfilm आणि अर्थातच माझे कॅप्टन @thevikrambhatt ज्यांनी मला या प्रवासात इतक्या काळजीपूर्वक मार्गदर्शन केले. त्यांनी त्याच्या सह-कलाकार लिसा रेबरोबर काम करण्याचा अनुभव खूप आनंददायी होता, कारण आम्ही दोघेही या आव्हानात्मक चित्रपटातून मार्ग काढत होतो. धन्यवाद. प्रसिद्ध नदीम श्रवण यांनी दिलेले आयकॉनिक संगीत जे आजही खूप ताजे आहे, मला खात्री आहे की ती गाणी माझ्यासह प्रत्येकाच्या प्लेलिस्टमध्ये आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रेक्षक ज्यांनी या चित्रपटाला वर्षानुवर्षे, आजही खूप प्रेम दिले आहे, तुमचे आभार, मी खूप खूप कृतज्ञ आहे.'

'कसूर' चित्रपटाची कहाणी : मुकेश भट्ट यांच्या विशेष फिल्म्स निर्मित, 'कसूर' हा 1985च्या अमेरिकन चित्रपट 'जॅग्ड एज'चा अनधिकृत रिमेक आहे. याचा क्लायमॅक्स 2000च्या अमेरिकन हॉरर चित्रपट 'व्हॉट लायज बिनीथ'वरून घेण्यात आला आहे. नदीम-श्रवण या संगीतकार जोडीनं संगीतबद्ध केलेल्या या चित्रपटाच्या गाण्यांना संगीतप्रेमींकडून खूप प्रेम मिळाले. या चित्रपटाची कहाणी खूप रंजक आहे. एका व्यक्तीवर त्याच्या पत्नीच्या हत्येचा आरोप होतो, त्यानंतर तो सिमरन नावाच्या वकिलाची नियुक्ती करतो. तिला विश्वास असतो की, तो निर्दोष आहे आणि त्याच्या खऱ्या हेतूंबद्दल अनभिज्ञ असताना, तिला त्याच्याबद्दल भावना निर्माण होतात. दरम्यान 'कसूर' चित्रपटात आफताब शिवदासानी, लिसा रे यांनी सुंदर अभिनय केला आहे.

