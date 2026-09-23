इमरान हाश्मी स्टारर 'गनमास्टर जी9' आगामी चित्रपटातील 'अफसाना बनाया आपने' रोमँटिक गाणं प्रदर्शित...
इमरान हाश्मी आणि जेनेलिया डिसूझा यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'गनमास्टर जी9'मधील 'अफसाना बनाया आपने' रोमँटिक गाणं प्रदर्शित झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 2:14 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता इमरान हाश्मी पुन्हा एकदा 'लव्हर बॉय'च्या भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. अभिनेत्याचा नवीन चित्रपट, 'गनमास्टर जी9', लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन 'आशिक बनाया आपने'चे दिग्दर्शक आदित्य दत्त यांनी केलंय. बऱ्याच काळानंतर इमरान आणि आदित्य एकत्र काम करत आहेत. आणखी एक रोमांचक गोष्ट म्हणजे, या चित्रपटात हिमेश रेशमिया यांचे संगीत आहे. 23 सप्टेंबर रोजी, 'गनमास्टर जी9' या चित्रपटातील पहिलं गाणं 'अफसाना बनाया आपने' प्रदर्शित झालं, जे 'आशिक बनाया आपने'च्या धर्तीवर आधारित आहे. हे गाणे स्वतः हिमेश रेशमिया यांनी लिहिलंय.
'अफसाना बनाया आपने' गाणं प्रदर्शित : तसेच 'अफसाना बनाया आपने' गाणं हिमेश रेशमिया यांनी त्यांच्या खास शैलीत गायलंय. या गाण्यात हिमेश यांचे लांब, उंच स्वर स्पष्टपणे ऐकू येतात. हिमेश यांची साथ गाण्यात असीस कौरनं दिली आहे. दरम्यान गाण्यात इमरान हाश्मी आणि जेनेलिया डिसूझा एकत्र दिसत असून त्याच्या जोडीबद्दल देखील सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहे. या चित्रपटामध्ये इमरान एका एकतर्फी प्रियकराची भूमिका साकारत आहे, जो जेनेलियाचा पाठलाग करतो आणि कधीकधी तिचे संरक्षणही करतो. गाण्याच्या शेवटी दोघांमधील थोडा रोमांन्सही पाहायला मिळतो. एकूणच, हे गाणे इमरान हाश्मीच्या चाहत्यांमध्ये नक्कीच हिट होईल.
'गनमास्टर जी9' चित्रपटाबद्दल : 'गनमास्टर जी9' हा आदित्य दत्त दिग्दर्शित एक थरारक ॲक्शन ड्रामा चित्रपट आहे. याचे संगीत हिमेश रेशमिया यांनी दिलंय. दीपक मुकुट आणि संगीता अहिर यांनी सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. इमरान हाश्मीनं 'ईश्वर', जेनेलिया डिसूझा देशमुख 'आरती' आणि अपारशक्ती खुरानानं 'देसू' (अभिषेक सिंग) यांची भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान 'गनमास्टर जी9' या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. चित्रपटामध्ये इमरान हाश्मीचा जुना अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.